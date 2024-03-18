Göztepe, Trendyol 1. Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı

Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alan Göztepe, bu süreçte yenilgi yüzü görmedi.

Trendyol 1. Lig'de ikinci sırada bulunan ve en yakın rakibi Sakaryaspor'a 9 puanlık fark atan Göztepe, Süper Lig için gün sayarken, 10 maçlık yenilmezlik serisine imza attı. Bu süreçte oynadığı Sakaryaspor, Ümraniyespor, Altay, Bandırmaspor, Adanaspor, Boluspor, Şanlıurfaspor maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar; Çorum FK, Manisa FK ve Keçiörengücü ile de berabere kaldı. Böylece 4 aydır mağlubiyet yaşamayan İzmir ekibi, toplayabileceği 30 puanın 24'ünü de kazanmış oldu.

Yakalanan bu başarı sonrası Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un, oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyarırken, Süper Lig için gidecekleri çok yol olduğunun vurgusunu yaptığı öğrenildi.

Göztepe, ligdeki son yenilgisini Aralık 2023'te oynanan Bodrum FK karşılaşmasında almıştı. - İZMİR