Üye Girişi
Haberler

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı

Güncelleme:

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. İkinci sırada bulunan Göztepe, Süper Lig için gün sayarken, Teknik Direktör Stoilov oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alan Göztepe, bu süreçte yenilgi yüzü görmedi.

Trendyol 1. Lig'de ikinci sırada bulunan ve en yakın rakibi Sakaryaspor'a 9 puanlık fark atan Göztepe, Süper Lig için gün sayarken, 10 maçlık yenilmezlik serisine imza attı. Bu süreçte oynadığı Sakaryaspor, Ümraniyespor, Altay, Bandırmaspor, Adanaspor, Boluspor, Şanlıurfaspor maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar; Çorum FK, Manisa FK ve Keçiörengücü ile de berabere kaldı. Böylece 4 aydır mağlubiyet yaşamayan İzmir ekibi, toplayabileceği 30 puanın 24'ünü de kazanmış oldu.

Yakalanan bu başarı sonrası Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un, oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyarırken, Süper Lig için gidecekleri çok yol olduğunun vurgusunu yaptığı öğrenildi.

Göztepe, ligdeki son yenilgisini Aralık 2023'te oynanan Bodrum FK karşılaşmasında almıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli? Abdulhamit Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Abdulhamit Uzun kaç yaşında, nereli? Abdullah Emre Azim kimdir? Zafer Partisi Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Abdullah Emre Azim kaç yaşında, nereli? Ahmet Kısa kimdir? AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa kaç yaşında, nereli? Doğukan Özsoy kimdir? Zafer Partisi Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Doğukan Özsoy kaç yaşında, nereli? Hüseyin Ayten kimdir? AK Parti Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten kaç yaşında, nereli? Cengizhan Arslantürk kimdir? Zafer Partisi Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Cengizhan Arslantürk kaç yaşında, nereli? Ali Meşe kimdir? AK Parti Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe kaç yaşında, nereli? Recep Candan kimdir? AK Parti Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan kaç yaşında, nereli? Taha Güneş kimdir? Zafer Partisi Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Taha Güneş kaç yaşında, nereli? Muharrem Dere kimdir? AK Parti Konya- Altınekin Belediye Başkan adayı Muharrem Dere kaç yaşında, nereli? Zeynep Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı Zeynep Uzun kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title