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Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Manisa Futbol Kulübü'nü ziyaret etti

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Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ile bir araya gelerek kulüp hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Manisa Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek Başkan Mevlüt Aktan ile bir araya geldi.

Trendyol 1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen İzmir temsilcisi Göztepe'nin Sportif Direktörü Ivan Mance, Manisa Futbol Kulübü'nü ziyaret etti. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ile bir araya gelen Ivan Mance, kulüp hakkında fikir alışverişinde bulundu. Manisa Futbol Kulübü'nün örnek bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Aktan'a ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aktan ise Süper Lig'e yükselen Göztepe'yi tebrik ederek, günün anısına Ivan Mance'ye "2023-2024 sezonunda Süper Lig'e yükselme başarı gösteren Göztepe Spor Kulübü'nü tebrik ediyor, başarılar diliyorum" yazılı plaket takdim etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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