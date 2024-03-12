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Göztepe'nin savunma oyuncusu Taha Altıkardeş ofansif yönünü ortaya koyuyor

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Göztepe'nin savunma oyuncusu Taha Altıkardeş, bu sezon ligde çıktığı 23 maçta 3 gol, 1 asist kaydederek ofansif yönünü gösterdi.

Göztepe'nin savunma oyuncusu Taha Altıkardeş, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ligde çıktığı 23 maçta 3 gol, 1 asist kaydederek ofansif yönünü ortaya çıkardı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Taha Altıkardeş, gösterdiği performansla beğenileri toplamaya devam ediyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla ligde 23 maça çıkan ve bin 991 dakika süre alan 2003 doğumlu savunma oyuncusu, Erzurumspor FK (2 gol), Altay (1 gol) ve Şanlıurfaspor (1 asist) maçlarında 3 gol, 1 asist kaydederek 4 gole doğrudan katkı vermeyi başardı. Erzurumspor FK maçında bulduğu gollerle de profesyonel futbol kariyerindeki ilk gollerini atan genç oyuncu, savuma yönünün dışında ofansif yönünü de ön plana çıkarmış oldu. Söz konusu süreçte 3 gol kaydeden 20 yaşındaki oyuncu, takımının en fazla gol atan oyuncularından bir tanesi konumunda bulunuyor.

Taha Altıkardeş, sezon başında İtalya'da gerçekleştirilen kampta oynanan hazırlık maçlarında U.S. Cremonese ve AC Virtus Bolzano müsabakalarında 1'er gol kaydetme başarısı göstermişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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