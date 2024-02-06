Göztepe'nin altyapı patentli yıldızı Yalçın Kayan, Altay karşısında attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu

Göztepe'nin altyapı patentli yıldızı Yalçın Kayan, Altay karşısında attığı 2 golle galibiyetin mimarı olurken sarı-kırmızılı formayla da bu sezonki gol sayısını 5'e çıkardı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin altyapısından yetişen ve zaman zaman taraftarlarla sorunlar yaşayan Yalçın Kayan, bu sezonki istikrarlı görüntüsünün yanında skorer kimliğiyle de dikkatleri çekmeye devam ediyor. Hafta sonu oynanan İzmir derbisinde Altay'a 2 gol birden atan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, galibiyetin mimarlarından birisi olurken gol sayısını da 5'e çıkardı. Yalçın, daha önce de Eyüpspor'a 1 gol, Tuzlaspor'a da 2 gol kaydetmişti. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon ligde 21 maça çıkan Yalçın Kayan, bin 769 dakikayla da kaleci Mateusz Lis'den (bin 800 dakika) sonra takımın en fazla süre alan oyuncusu konumunda bulunuyor.

Öte yandan bu sezon kaydettiği 5 golle kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Yalçın Kayan'ı, Süper Lig kulüplerinin de yakından takip ettiği öğrenildi. Genç oyuncunun sarı-kırmızılı ekiple Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. - İZMİR