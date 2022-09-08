Göztepe, Marko Kvasina'yı transfer etti Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Hırvat asıllı Avusturyalı forvet Marko Kvasina ile anlaştı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Hırvat asıllı Avusturyalı forvet Marko Kvasina ile anlaştı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Kvasina ile 1 yılı opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. First Viyana takımında futbola başlayan 25 yaşındaki Kvasina, Austria Wien, Twente, SV Mattersburg, FC Luzern ve KV Oostende takımlarında mücadele etti. Spor Kaynak: AA / Ali Korkmaz Spor Haberler

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