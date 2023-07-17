Göztepe Bilardo Takımı Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 6. oldu

Portekiz'in Porto şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılan Göztepe Bilardo Takımı, Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nı 6. olarak tamamladı. İzmir temsilcisi, grup maçlarını namağlup tamamlayarak çeyrek finale çıktı ancak elenerek turnuvayı 6. sırada bitirdi.

Portekiz'in Porto şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılan Göztepe Bilardo Takımı, Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nı 6. olarak tamamladı.

Göztepe Bilardo Takımı, Türkiye ikincisi olarak Portekiz'in Porto şehrinde düzenlenen Kulüpler Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. İzmir temsilcisi, ilk üç maçını kazanarak grubu namağlup bitirdi ve çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. Çeyrek finalde elenen sarı-kırmızılılar, turnuvayı 6. olarak tamamladı.

Göztepe de resmi sosyal medya hesaplarından Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nı katılan takımını tebrik etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda grubundan namağlup lider çıkan takımımız eleme maçlarının ardından şampiyonayı 6. olarak tamamladı. Gösterdikleri başarılı performans için sporcularımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR