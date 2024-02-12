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Göztepe, Bandırmaspor'u mağlup ederek Süper Lig'e yaklaşıyor

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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Göztepe, deplasmanda Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Göztepe, ikinci sıradaki konumunu sağlamlaştırarak Süper Lig'e doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Göztepe, Kocaelispor'un da puan kaybettiği haftada ikinci sıradaki konumunu sağlamlaştırarak Süper Lig'e emin adımlarla ilerlemeyi sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Göztepe, Bandırmaspor'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 64. dakikada Yalçın Kayan ile 90. dakikada Romulo'nun golleriyle 2-0 kazanmayı başardı. Ligde puanını 45'e çıkaran Göztepe, birebir rakibi olan Kocaelispor'un Boluspor ile 1-1 berabere kalmasıyla haftayı Kocaelispor'un 2 puan üzerinde tamamlamayı başardı. Önemli bir avantajı eline geçiren İzmir ekibi, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Stanimir Stoilov, 10 maçta 8 galibiyet aldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör Radomir Kokovic'ten sonra takımın başına geçen Stanimir Stoilov, ligde çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak önemli bir başarıya imza attı. Tecrübeli çalıştırıcı, toplayabileceği 30 puanın 25'ini elde etmeyi başardı. Bandırmaspor müsabakasında sonra taraftara seslenen Bulgar teknik adam, sarı-kırmızılıları sağ duyulu davranmaya çağırdı. İç ve dış sahada destekleri için taraftara teşekkür eden Stoilov, "Takım ve taraftar beraber olduğumuzda her şeyi başarabilir ve hedefimiz olan Süper Lig'e yükselebiliriz. Taraftarlarımızın özellikle kendi stadımızda futbol kurallarına uymalarını rica ediyorum çünkü önümüzde daha çok maç var. Sezon henüz bitmedi ve bizim sonuna kadar onların desteğine ihtiyacımız var. Herhangi bir ceza aldığımızda onların gücünden eksik kalıyoruz. Bu bizim için iyi değil. Bizim taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu sebeple onlardan bu konuda anlayış bekliyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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