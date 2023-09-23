Görele Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Hırvatistan'ı Mağlup Etti

Türkiye'yi Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa kupasında temsil eden Görele Belediyespor Kadın Hentbol takımı, Hırvatistan'ın ZRK Dugo Selo 55 takımını 28-27 mağlup etti.

Görele Kapalı Spor Salonu'nda tamamen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-9 önde tamamlayan Giresun ekibi, Hırvat rakibi karşısında ilk devrede elde ettiği farkı korumakta zorlansa da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Maçın ardından açıklama yapan Görele Belediyespor Başantrenörü Mehmet Ali Binen, "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz, çok güzel bir ambiyans altında oynadık. Maç iki ayrı devre halinde oynandı, birince devre gerçekten her şey lehimize gidiyordu, ikinci devre basit hatalarla fark kapandı, rakip kaleciyi geçemedik ama maçın sonunda kazanmayı bildik. Böyle bir maçın Görele'de ilk defa oynanması oyuncularımız üzerinde bir baskı oluşturmuş olabilir, kazandığımız için tüm takımı kutluyorum" dedi.

Karşılaşmanın rövanşı 30 Eylül Cumartesi günü Zagreb'de oynanacak. - GİRESUN