Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'nu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yelken branşında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli sporcular Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'nu tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı mesajda, Fransa'da düzenlenen tüm sınıflar olimpiyat eleme yarışlarında 470 karma sınıfında Paris 2024 bileti alan sporcuları kutlayarak, "Milli yelkencilerimizden Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'nu tebrik ediyorum. Son günlerde yelken branşında milli sporcularımızın aldığı sonuçlar ve Paris'e kota kazanımları bizleri heyecanlandırıyor. Milli yelkencilerimizden Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'na ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum, sizlere inancımız tam." ifadelerini kullandı.