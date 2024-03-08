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Gençlik ve Spor Bakanı: Gençlerin Projelerine Destek Oluyoruz

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TÜGVA 7. Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada gençlerin projelerine destek verdiklerini belirtti. Bakan Bak, gençlik merkezleri ve kamplarında yapılan çalışmalara vurgu yaparak, güçlü bir gençlik yetiştiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere yol açtığını dile getiren Bakan Bak, Türkiye için çalışmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençler çok güzel projeleriyle bize geliyor, biz de onlara destek oluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 7. Gençlik Buluşması'nda konuşan Bakan Bak, gençlerle ortak çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Gençlik merkezleri ve kamplarında birçok çalışma yürüttüklerini vurgulayan Bakan Bak, "TÜGVA da paydaşlarımızdan birisi. Gençler çok güzel projeleriyle bize geliyor, biz de onlara destek oluyoruz. Çok güçlü bir gençlik geliyor. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye için, sizin açtığınız yolda yürüyen güçlü bir gençlik geliyor. Bu gençlere güveniyoruz, geleceğimiz daha güçlü olacak." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerin yolunu açtığını dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"25 olan seçilme yaşını 18'e indirdiniz. Parlamentoya gençleri doldurdunuz, yollarını açtınız. Yaptığınız bu projelerle davası olan, Türkiye'yi seven, vatanını seven gençler yetiştirdiniz. Özverisi olan, 'Ben yaparım.' diyen mühendisler yetiştirdiniz. Bu mühendisler KAAN'ı, TOGG'u, Anadolu gemisini yaptı. Yürüyüşümüz güçlü şekilde devam ediyor. Yerel seçimler geliyor, gençler buradan söz verelim. Biz bebekler uyurken, sessiz kalırız. Gazze'de bebekler ölürken sesini yükselten tek bir lider vardı, o da Recep Tayyip Erdoğan. Onunla beraber yol yürümekten, bu ülke için çalışmaktan büyük gurur duyuyoruz. Yolumuz açık olsun. İstanbul ayağa kalk, Türkiye ayağa kalk, Recep Tayyip Erdoğan geliyor."

Kaynak: AA / Spor

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