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Gençlerbirliği, Rahman Buğra Çağıran ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Gençlerbirliği, Rahman Buğra Çağıran ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'la 2 yıllık anlaşma imzaladı. Geçen sezon 7 maçta forma giyen ve 3 gol atan Çağıran, Trabzonspor altyapısından yetişmiş ve çeşitli takımlarda forma giymiştir.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'la 2 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, geçen sezon Yeni Malatyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Rahman Buğra Çağıran'la 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Geçen sezon Gençlerbirliği'nde 7 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, başkent ekibine 3 golle de katkı sağlamıştı.

Futbol serüvenine Trabzonspor altyapısında başlayan Rahman Buğra Çağıran, kariyerinde; Arsinspor, Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Samsunpor ve Erzurumspor takımlarının formasını giydi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği Trabzonspor Spor Spor Haberler

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