Geleceğin spor yöneticileri İzmir'den yetişecek

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), ülkemizde sporun gelişimine ve profesyonel yöneticilerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla büyük bir adım atarak Türkiye geneline ulaşacak özel bir sertifika programı açtı. Göztepe Spor Kulübü'nün desteğiyle hayata geçen Spor Yöneticiliği Sertifika Programı'nda katılımcılara, spor dünyasının yakından tanıdığı 30 usta isim tarafından 9 ayrı modülde eğitimler verilecek. Kulüp yönetimi, pazarlama, iletişim ve taraftar etkileşimi gibi farklı alanlara odaklanarak katılımcıların mesleki yetkinliklerini geliştirecek şekilde tasarlanan, çevrim içi düzenlenecek sertifika programına, İEÜ'nün web sitesi üzerinden 30 Aralık 2025 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Spor alanında ilklere imza atmış; sadece futbol değil birçok branşta başarılarla, zaferlerle anılmış İzmir'de başlayacak örnek program, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu spor yöneticilerinin yetişmesine zemin hazırlayacak. Eğitimlerin şubat ayında başlayacağı sertifika programı; 'Modern Spor Ekonomisine Giriş', 'Spor Ekosistemi', 'İçeriden Yönetmek', 'Sporun Ekonomisi', 'Spor ve Medya', 'Sporda Mevzuat ve Yönetişim', 'Spor Teknolojisi ve Girişimcilik', 'Sporcu Kariyeri ve Marka Yönetimi' ile 'Taraftar 4.0' adlı modüllerden oluşacak.

Gerçek maç deneyimi

Eğitimler sonunda katılımcıların, edindikleri temel bilgileri yerinde deneyimlemesi için Göztepe'nin Süper Lig'de oynayacağı bir maça saha ziyareti gerçekleştirilecek. Katılımcılar, bu sayede maç günü operasyonunun tüm aşamalarını yerinde gözlemleme ve uygulama yapma fırsatı bulacak.

"İzmir bizim göz bebeğimiz"

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'e hem tesis hem sportif organizasyonlar anlamında çok önem verdiklerini ifade ederek, "Çağımızın spora olan yaklaşımı; saha içi performansın, saha dışı yönetim kabiliyetleriyle birlikte yürütülmesini gerekli kılıyor. Sporun sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ancak; pazarlama, iletişim, sponsorluk ve tüm kurumsal bileşenlerin, saha içi organizasyonu desteklemesiyle mümkün. Bu yaklaşım, profesyonel sporcular kadar, spor profesyonellerinin de sürecin önemli bir parçası olarak ortaya çıkmasını sağlıyor. İzmir, tarihi boyunca Türk sporunun lokomotif başarılarına imza atmış bir şehrimiz. İzmir bizim göz bebeğimiz. İzmir'e hem tesis hem sportif organizasyonlar anlamında çok önem veriyoruz ve 'Spor Devrimi' diye adlandırdığımız; ülkemizin son yıllarda branş farketmeksizin kazandığı dünya çapındaki başarıların en önemli merkezlerinden biri olarak görüyoruz" diye konuştu.

Dr. Kasapoğlu, spor yöneticiliği alanında İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Göztepe Kulübü'nün katkılarıyla hazırlanan sertifika programının, insan kaynakları açısından ülke sporuna çok önemli katkılar yapacağını belirterek, şimdiden tüm katılımcılara üstün başarılar diledi.

'İyi yönetilmek' bir zorunluluk

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye'de sporun kurumsallaşması ve sürdürülebilir başarı kültürünün güçlenmesi açısından bu sertifika programının büyük önem taşıdığını söyledi. Sporun, sadece saha içi başarılarla değil; kurumsal yönetim, iletişim, pazarlama ve sürdürülebilir yapıların inşasıyla birlikte ele alınması gerektiğini ifade eden Özgener, "Göztepe Spor Kulübü'nün kıymetli desteğiyle hayata geçirdiğimiz Spor Yöneticiliği Sertifika Programı'nı Türkiye genelinden katılımcılara açmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Spor ekosistemi her geçen gün daha profesyonel bir yapıya evriliyor. Kulüplerimizin ve spor kurumlarımızın güçlü bir gelecek kurabilmesi için alana hakim, güncel yaklaşımları takip eden, etik değerlerle yönetebilen profesyonellere ihtiyaç var. Açacağımız sertifika programının sporda yönetim kültürünü geliştireceğine, sektöre nitelikli insan kaynağı kazandıracağına ve katılımcıların kariyer yolculuklarına somut bir katkı sunacağına inanıyorum" diye konuştu.

"İzmir'in spor hafızası ve dinamizmi var"

Güçlü spor kültürüyle İzmir'in, her branşta ciddi bir deneyime ve bilgi birikime sahip olduğuna dikkat çeken Özgener, "Sertifika programının İzmir'de başlaması, bizim için ayrıca anlamlı oldu. Spor yöneticiliği gibi stratejik bir alanda, şehrimizden Türkiye'ye yayılacak yeni bir eğitim hamlesi başlatmış olduk. İzmir'in spor hafızası ve dinamizmi, bu programın hedeflediği profesyonelleşme vizyonunu daha da değerli kılıyor. Spor; ekonomik değer üreten, istihdam yaratan ve güçlü bir iletişim ekosistemi kuran büyük bir endüstri haline geldi. Spor yöneticiliği ise kurumsal yapı kurmayı, doğru bütçe yönetimini, marka değerini yükseltmeyi, iletişimi şeffaf ve güven içinde yürütmeyi, etik ve sürdürülebilirliği merkeze almayı gerektiriyor. Sertifika programının içeriğini de bu bilinçle hazırladık. Programın hayata geçmesinde emeği olanlara, tüm eğitmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Spor yöneticiliğinin geleceğine izmir'den katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz"

Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe olarak yalnızca sahada değil, sporun tüm alanlarında Türkiye'ye örnek olmayı hedefleyen bir kulüp olduklarını belirterek, "Sporun gelişimi; doğru yönetim anlayışı ve sürdürülebilir bir vizyonla mümkün olur. Bu nedenle İzmir Ekonomi Üniversitesi ile birlikte hayata geçirilen Spor Yöneticiliği Sertifika Programı'nı çok kıymetli buluyorum. İzmir, spor tarihine damga vurmuş bir şehir. Göztepe ise bu şehrin hem hafızası hem de geleceğe bakan yüzüdür. Böyle önemli bir sertifika programının İzmir'den doğması bizler için ayrıca gurur verici. Spor yöneticiliği gibi kritik bir alanda, şehrimizin bilgi birikimini ve enerjisini Türkiye'nin dört bir yanına taşımış olacağız" dedi.

"Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum"

Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğitimleri hazırlayan tüm değerli akademisyenlere ve spor dünyasından programa katkı sağlayacak usta isimlere teşekkür ediyorum. Göztepe'nin maç günü operasyonlarını yerinde görme imkanı sağlanması da programın en özel yanlarından biri olacak. Sporun geleceğine yatırım yapmak, kulüplerimizin yarınını güvence altına almaktır. Bu programın İzmir'den tüm Türkiye'ye örnek olacağına yürekten inanıyorum. Spor dünyasında profesyonelleşmeyi hedefleyen herkesi bu değerli yolculuğa katılmaya davet ediyorum."

"Pratik bilgi, uygulamaya dönüşecek"

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ise, "Mikro-yeterlilikler üzerine kurguladığımız ve akademik bilgiyi uygulama ile güçlendirmeyi hedeflediğimiz Spor Yöneticiliği Sertifika Programı'nın; spor kurumlarında profesyonelleşmeyi destekleyeceğine, spor endüstrisine nitelikli insan kaynağı kazandıracağına yürekten inanıyorum. Sunacağımız çevrim içi eğitimler; aynı zamanda güncel örnekler ve pratik yaklaşımlarla bilgiyi doğrudan uygulamaya dönüştürmeyi hedefliyor" diye konuştu. - İZMİR