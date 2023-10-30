Gaziantep'te Cumhuriyet Bayramı'nda wushu kung fu gösterisi

Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla wushu kung fu gösterisi düzenlendi. Sporcular, hünerlerini sergileyerek Türk bayrağı açtı.

Gaziantep'te sporcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla wushu kung fu gösterisi gerçekleştirdi.

Uluslararası Kalkınma Toplum ve Düşünce Derneği (KATODER) ve Wushu Kung Fu İl Temsilciliği iş birliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda sporcular, wushu kung fu branşında hünerlerini sergiledi.

Gösterinin ardından sporcular, Türk bayrağı açtı.

KATODER Başkanı Sabiha Doğan, gazetecilere, Cumhuriyet'in 100. yılında farklı etkinliklerle kutladıklarını ifade etti.

Doğan, "Demokrasi mücadelesinin merkezinde yer almaya her vakit devam edeceğimizi deklare ederken Cumhuriyetimiz güçlü ve devletimiz ilelebet payidar olsun." ifadesini kullandı.

Wushu Kung Fu İl Temsilcisi Şeyhmus Çakmak ise Cumhuriyet'in 100. yılında sporcularıyla etkinlik düzenlemekten mutlu olduğunu vurguladı.