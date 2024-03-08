Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde sürdürdü
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde sürdürdü. Selçuk İnan yönetimindeki ilk antrenman saat 18.00'de başladı ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Gaziantep ekibi, 11 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde sürdürdü. İnan, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde sürdürdü.
Selçuk İnan yönetimindeki ilk antrenman saat 18.00'de başladı ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde geniş alanda çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman sırasında kırmızı-siyahlı futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti.
Gaziantep ekibi, 11 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. - GAZİANTEP