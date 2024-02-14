Gaziantep FK, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki antrenman 1 saat 40 dakika sürdü. Güç ve dayanıklılık çalışmalarının ardından geniş alanda çift kale maç yapıldı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.
Güç ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde geniş alanda çift kale maç yapıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.