Gaziantep FK, Yılport Samsunspor maçı için hazır
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla takım, maç saatini beklemeye başladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.