Canlı anlatım! Maç golle başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşıyor. Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Gaziantep FK- Galatasaray maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 17 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray, topladığı 54 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Gaziantep FK ise topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Kacper Kozlowski, Christopher Lungoyi, Cyril Mandouki, Deian Sorescu, Badou N'diaye, Bruno Viana, Alexandru Maxim, David Okereke.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Ahmed, Osimhen.

CANLI ANLATIM

25' Atağın devamında kontraya çıkan Galatasaray'da Szalai'ye müdahale geldi ve faul kararı çıktı. Gaziantep FK'da Lungoyi sarı kart gördü.

23' TEHLİKELİ ATAK! Kacper Kozlowski'nin sağ kanattan yaptığ ıortayı Muslera sektirdi. Ardından DAvinson'un eline çarpan topta Gaziantep FK oyuncuları penaltı bekliyor!

20' TEHLİKELİ ATAK! Gaziantep FK'nın top kaybında gelişen Galatasaray hücumunda topu kapan Torreira, topu Jelert'e verdi. İçeriye sokulan Jelert, sol kanattaki Szalai'ye verdi. Szalai'nin sol ayakla çektiği şut kaleci Burak'ta kaldı.

19' Cyril Mandouki'nni müdahalesinde Szalai yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

17' TEHLİKELİ ATAK! Defansın arkasına atılan topta Muslera çıktı fakat topu uzaklaştıramadı. Kozlowski'nin uzaktan şutunda top üstten auta gitti.

15' Lungoyi'nin sol kanattan getirdiği top Kaan'a çarpıp dışarıya çıktı. Gaziantep FK köşe vuruşu kullanacak.

14' Ceza sahasında topla buluşan Ahmed, topu Osimhen'e indirdi. Osimhen'in ayağı, Bruno Viana'ya çarptı ve Viana yerde kaldı. Gaziantep FK serbest vuruş kullanacak.

13' Osimhen'in Viana'ya yaptığı müdahale faul. Gaziantep FK serbest vuruş kullanacak.

12' Sağ kanatta topla buluşan Sorescu, Abdülkerim ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam 'devam' dedi.

11' Sara'nın pasında topla buluşan Osimhen'in ceza sahası dışından çektiği şut, farklı şekilde dışarıya gitti.

8' TEHLİKELİ ATAK! Sorescu'nun sağ kanattan yerden yaptığı orta, ters bir vuruşla dışarıya çıktı. Gaziantep FK köşe vuruşu kullanacak.

7' GOL geçerli! Galatasaray 1-0 öne geçiyor!

6' GOL pozisyonu ofsayt gerekçesiyle inceleniyor...

5' AHMED KUTUCU! Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda yay çizgisinden vuruşu yapan Ahmed Kutucu, topu ağlara gönderdi!

5' GOOOLLL! Gaziantep FK 0-1 Galatasaray (Ahmed Kutucu)

4' Abdülkerim'in sol kanattan yaptığı orta sağ kanada açıldı. Jelert'in içeri çevirdiği topta Gaziantep FK savunmasının müdahalesiyle top kornere çıktı.

1' İlk düdük çaldı.