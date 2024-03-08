Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Yeni teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından geniş alanda çift kale maç yapıldı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda, geniş alanda çift kale maç yapıldı.
Güneydoğu temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.