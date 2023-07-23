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Galatasaray, Zalgiris maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve taktik çalışmasıyla devam etti. Takım, yarın Litvanya'ya hareket edecek ve son antrenmanını Vilniaus LFF Stadı'nda gerçekleştirecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın Litvanya'ya hareket edecek ve son antrenmanını saat 19.00'da Vilniaus LFF Stadı'nda gerçekleştirecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Litvanya Spor Haberler

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