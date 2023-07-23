Galatasaray, Zalgiris maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve taktik çalışmasıyla devam etti. Takım, yarın Litvanya'ya hareket edecek ve son antrenmanını Vilniaus LFF Stadı'nda gerçekleştirecek.