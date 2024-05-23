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Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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