Galatasaray Stoperi Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım Aday Kadrosuna Dahil Edildi

Galatasaray'ın 29 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakcı, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Galatasaray'da forma giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için hazırlıklarına İstanbul'da devam eden A Milli Takımı'mızın aday kadrosuna dahil edildi. 29 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde A Milli Takım'ın Riva'daki kampına katılacak." ifadeleri kullanıldı.