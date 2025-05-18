Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Ünlü isimlerden paylaşım yağdı

Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Ünlü isimlerden paylaşım yağdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Ünlü isimlerden paylaşım yağdı
Haber Videosu

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından çok sayıda ünlü yaptıkları paylaşımları ile hem takımlarını kutladılar hem de sevinçlerini paylaştılar.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından çok sayıda ünlü sosyal medya hesaplarından sevinç mesajları paylaştı.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray, ligde üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanırken; toplamda ise 25'inci şampiyonluğuna ulaşarak 5'inci yıldızı taktı.

ÜNLÜLERDEN PAYLAŞIM YAĞDI

Galatasaray'ın şampiyonluğu ülkenin birçok noktasında kutlanırken; ünlü isimlerde yaptıkları paylaşımları ile hem takımlarını kutladılar hem de sevinçlerini paylaştılar.

İşte ünlü isimlerin o paylaşımları:

İbrahim Büyükak

Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Ünlü isimlerden paylaşım yağdı

Şahan Gökbakar

Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Ünlü isimlerden paylaşım yağdı

Emre Altuğ

Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Ünlü isimlerden paylaşım yağdı

Devrim Özkan

Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Ünlü isimlerden paylaşım yağdı

Mahsun Kırmızıgül

Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Ünlü isimlerden paylaşım yağdı

İrem Derici

Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Ünlü isimlerden paylaşım yağdı

Eda Ece

Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Ünlü isimlerden paylaşım yağdı

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Spor
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler: 16 aylık kızımın 3. şampiyonluğu

Bu açıklamalar gündem oldu: 16 aylık kızımın 3. şampiyonluğu
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı

Maç biter bitmez Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.