Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Ünlü isimlerden paylaşım yağdı
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından çok sayıda ünlü yaptıkları paylaşımları ile hem takımlarını kutladılar hem de sevinçlerini paylaştılar.
Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından çok sayıda ünlü sosyal medya hesaplarından sevinç mesajları paylaştı.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray, ligde üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanırken; toplamda ise 25'inci şampiyonluğuna ulaşarak 5'inci yıldızı taktı.
ÜNLÜLERDEN PAYLAŞIM YAĞDI
Galatasaray'ın şampiyonluğu ülkenin birçok noktasında kutlanırken; ünlü isimlerde yaptıkları paylaşımları ile hem takımlarını kutladılar hem de sevinçlerini paylaştılar.
İşte ünlü isimlerin o paylaşımları:
İbrahim Büyükak
Şahan Gökbakar
Emre Altuğ
Devrim Özkan
Mahsun Kırmızıgül
İrem Derici
Eda Ece