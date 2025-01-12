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Galatasaray, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendi

Galatasaray, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendi
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 23 maça çıkartan sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 11'e yükseltmiş oldu.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakadan 2-1 galip ayrılarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı.

KEREM 10 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray'da Kerem Demirbay, Süper Lig'de 10 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak ligin 7. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer alan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gabriel Sara'nın yokluğunda ilk 11'de şans buldu. Kerem, söz konusu 10 müsabakanın 6'sında oyuna sonradan dahil oldu.

CİMBOM PENALTI BEKLEDİ

Galatasaray, penaltı bekledi. Dries Mertens, karşılaşmanın 28. dakikasında ceza sahasına topu gönderdi. Savunmada Hamza Güreler topu uzaklaştırdı. Galatasaraylı futbolcular, rakiplerinin topa eliyle müdahale ettiği itirazında bulundu. Bunun üzerine hakem Atilla Karaoğlan, VAR'da bulunan Yaşar Kemal Uğurlu'yu dinledi ve oyunu devam ettirdi. Bu karar, tartışmalara neden oldu.

Galatasaray, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

BARIŞ ALPER PERDEYİ AÇTI

Galatasaray, aradığı golü 42. dakikada buldu. Kaleci Muhammed, topu hücum bölgesine göndermek istedi ancak orta alanda Torreira araya girerek topu kontrol etti ve yerden pasını Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, ceza yayı üzerinde bulunan Osimhen'e yerden bir pas gönderdi. Nijeryalı golcü, bekletmeden topu ceza sahasının solundan hareketlenen Barış Alper Yılmaz'a tek dokunuşla ulaştırdı. Barış Alper'in sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.Milli futbolcu, gol sevincinde Ahmet Çalık'ı andı.

Galatasaray, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendi

PIATEK BERABERLİĞİ GETİRDİ

Başakşehir, karşılaşmanın 53. dakikasında Piatek ile skoru 1-1'e getirdi. Keny'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Piatek, Muslera'dan önce topa vurdu ve meşin yuvarlağı deneyimli kalecinin altından ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendi

GALATASARAY TEKRAR ÖNE GEÇTİ

Galatasaray, Barış Alper'in golüyle yeniden öne geçti. Hızlı gelişen sarı kırmızılı takımın atağında Osimhen, topu rakibinden kurtarıp Yunus'a kazandırdı. Yunus bekletmeden sağ çaprazdaki Barış Alper'i gördü. Barış'ın sol ayakla yaptığı vuruş kalecinin solundan ağlarla buluştu.

Galatasaray, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendi

BAŞAKŞEHİR'DEN GOLE İTİRAZ

Bu golden sonra Başakşehirli oyuncular, golün öncesinde Osimhen'in elle oynadığı gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a itirazda buldu. Bunun üzerine Atilla Karaoğlan, oyunu başlatmadan önce VAR'ın incelemesini bekledi.VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, yaklaşık 2 dakikalık inceleme sonrası santra yapılmasını istedi. Başakşehir cephesi, bu karara da itirazda bulunsa da sonuç değişmedi ve kısa sürede maçın en çok tartışılan pozisyonu oldu.

Galatasaray, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

TORREIRA'NIN TERS VURUŞU DİREKTE PATLADI

Başakşehir gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topu alan Piatek ceza sahasına iyi bir orta gönderdi. Topu karşılamak isteyen Torreira'nın ters vuruşu 70. dakikada üst direkten oyun alanına geri döndü.

Galatasaray, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendi

YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Galatasaray, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendi

PUAN FARKI 11'E ÇIKTI

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 50'ye çıkardı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı. Başakşehir ise 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına gidecek. Başakşehir ise Rizespor'u ağırlayacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMurat Bey:

gs hakeme dua etsin

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Haber YorumlarıHasan Celik:

Gs elle oynamak serbest o yüzden cincon 2 1 kazandı kural kitabına bakin önce sonra konuşun şikayet edenler ligin başından beri böyle o yüzden cincon elle oynadığı zaman boşuna itiraz etmeyin ceza sahası içinde cinconlu bir futbolcunun eline değerse penaltı olmaz cincon eğer öndeyse maç en fazla 5 Dk uzar ama o uzatmada da hakem kavgaya musade edeer ve hemen maç biter işte böyle eğer bunları kabul ederseniz Tff eziyet liginde sizde yer var.

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Haber YorumlarıMr Murat deniz:

GS bu maçı da hakemle kazandı. Yazıklar olsun Türk futbolunu bitirdiniz. Yazıklar olsun yazıklar olsun

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Verilmeyen penaltıya rağmen gs yendi tebrikler, fbye yine 3 un 1 kaldı.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Galatasaray hakemi de yenmek zorundaydı ve yendi. Verilmeyen penaltılar, başakşehir e çıkmayan sarı kartlar, Galatasaray oyuncularına çıkan haksız kartlar .... ama bunlara rağmen Cimbom galip. Kuşlar üzgün olmaya devam ediyor böylece ;) ;)

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Haber YorumlarıSedat Sedat:

Bir gs li olarak, hakem sayesinde kazandığımızı belirtmek isterim. Rakibin verilmeyen penaltısı ve gs nin elle oynamasına rağmen 2. golünün geçerli sayılması gs lehineydi.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Sedat he he millet de yedi GS li olduğunu. hahahahahahaha millet senin gibi enayilere kanmıyor artık boşuna biryerlerini yırtma ;)

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Bakalım yarın hakemler sırf fenev kazansın diye feneve Konyaspor deplasmanında kaçıncı dakikada penaltı verecek acaba? Hep birlikte görelim Konyaspor un başına hakem tarafından örülecek çorabı. :)

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Haber Yorumlarıİlhan Ziro:

Haramzade fetosaray hakemle kazanmaya devam ediyor birilerinin bu işe el atması lazım gerçekten kabak tadı verdi artık

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Haber YorumlarıFatih:

Basarisiz bir baskana muhtac olan takimin taraflari kanarya beyinliler aglamayin. Basaksehirli hamzanin vucuda yapisik olmayan koluna carpti ve penalti verilmedi. Onu niye konusmuyonuz. Siz gidin ismail kartandan bile koyu olan special one ye ve geldiginden beri basari gosteremeyen AK ya muhtac olun

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