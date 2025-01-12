Galatasaray, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendi

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakadan 2-1 galip ayrılarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı.

KEREM 10 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray'da Kerem Demirbay, Süper Lig'de 10 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak ligin 7. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer alan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gabriel Sara'nın yokluğunda ilk 11'de şans buldu. Kerem, söz konusu 10 müsabakanın 6'sında oyuna sonradan dahil oldu.

CİMBOM PENALTI BEKLEDİ

Galatasaray, penaltı bekledi. Dries Mertens, karşılaşmanın 28. dakikasında ceza sahasına topu gönderdi. Savunmada Hamza Güreler topu uzaklaştırdı. Galatasaraylı futbolcular, rakiplerinin topa eliyle müdahale ettiği itirazında bulundu. Bunun üzerine hakem Atilla Karaoğlan, VAR'da bulunan Yaşar Kemal Uğurlu'yu dinledi ve oyunu devam ettirdi. Bu karar, tartışmalara neden oldu.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

BARIŞ ALPER PERDEYİ AÇTI

Galatasaray, aradığı golü 42. dakikada buldu. Kaleci Muhammed, topu hücum bölgesine göndermek istedi ancak orta alanda Torreira araya girerek topu kontrol etti ve yerden pasını Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, ceza yayı üzerinde bulunan Osimhen'e yerden bir pas gönderdi. Nijeryalı golcü, bekletmeden topu ceza sahasının solundan hareketlenen Barış Alper Yılmaz'a tek dokunuşla ulaştırdı. Barış Alper'in sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.Milli futbolcu, gol sevincinde Ahmet Çalık'ı andı.

PIATEK BERABERLİĞİ GETİRDİ

Başakşehir, karşılaşmanın 53. dakikasında Piatek ile skoru 1-1'e getirdi. Keny'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Piatek, Muslera'dan önce topa vurdu ve meşin yuvarlağı deneyimli kalecinin altından ağlarla buluşturdu.

GALATASARAY TEKRAR ÖNE GEÇTİ

Galatasaray, Barış Alper'in golüyle yeniden öne geçti. Hızlı gelişen sarı kırmızılı takımın atağında Osimhen, topu rakibinden kurtarıp Yunus'a kazandırdı. Yunus bekletmeden sağ çaprazdaki Barış Alper'i gördü. Barış'ın sol ayakla yaptığı vuruş kalecinin solundan ağlarla buluştu.

BAŞAKŞEHİR'DEN GOLE İTİRAZ

Bu golden sonra Başakşehirli oyuncular, golün öncesinde Osimhen'in elle oynadığı gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a itirazda buldu. Bunun üzerine Atilla Karaoğlan, oyunu başlatmadan önce VAR'ın incelemesini bekledi.VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, yaklaşık 2 dakikalık inceleme sonrası santra yapılmasını istedi. Başakşehir cephesi, bu karara da itirazda bulunsa da sonuç değişmedi ve kısa sürede maçın en çok tartışılan pozisyonu oldu.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

TORREIRA'NIN TERS VURUŞU DİREKTE PATLADI

Başakşehir gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topu alan Piatek ceza sahasına iyi bir orta gönderdi. Topu karşılamak isteyen Torreira'nın ters vuruşu 70. dakikada üst direkten oyun alanına geri döndü.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

PUAN FARKI 11'E ÇIKTI

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 50'ye çıkardı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı. Başakşehir ise 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına gidecek. Başakşehir ise Rizespor'u ağırlayacak.