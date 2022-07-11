Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya transfer şartlarını açıkladı Açıklaması

Galatasaray, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı futbolcusu Marcao Teixeira'nın bonservis bedelinin 15 milyon avroyu bulduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre Sevilla, şirketimize bonuslarla birlikte 15 milyon avro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının yüzde 10'u ayrıca Sevilla tarafından şirketimize ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.