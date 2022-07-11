Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya transfer şartlarını açıkladı Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya transfer şartlarını açıkladı Açıklaması

AA - Emre Doğan - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya transfer şartlarını açıkladı Açıklaması

Galatasaray, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı futbolcusu Marcao Teixeira'nın bonservis bedelinin 15 milyon avroyu bulduğunu duyurdu.

Galatasaray, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı futbolcusu Marcao Teixeira'nın bonservis bedelinin 15 milyon avroyu bulduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre Sevilla, şirketimize bonuslarla birlikte 15 milyon avro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının yüzde 10'u ayrıca Sevilla tarafından şirketimize ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

AA / Emre Doğan - Spor

Galatasaray Sevilla FC La Liga Marcao Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title