Galatasaray-Liverpool maçına doğru

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın sahalarında İngiltere temsilcisi Liverpool ile yapacakları maçta ellerinden geleni sahaya yansıtacaklarını söyledi.

Buruk, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta başlayacak müsabaka öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tesislere yeni inşa edilen ve kapılarını bu basın toplantısıyla açan Turgay Vardar Salonu'nu anlatarak başlayan Buruk, "Toplantı salonumuz hayırlı olsun. Mükemmel bir salon oldu. Başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Turgay Vardar Salonu olduğu için onu da rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Liverpool'un Portekizli futbolcusu Diogo Jota'yı anan Buruk, "Jota, üç ay önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Liverpool maçı öncesi özellikle anmamız gerek." dedi.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, Liverpool'un iyi bir takım olduğuna değinerek, "Çok iyi, formda, son maçını iyi oynamadan ve pozisyon vererek kaybetse de sezona çok iyi başlayan bir takımla oynayacağız. Bu tür kendi sahamızda oynayacağımız maçlar, özellikle sahnede kendimizi göstermemiz gereken maçlardan biri. Galatasaray gibi oynayacağımız, Galatasaray gibi düşüneceğimiz bir maç olacak. Kendi sahamızda özellikle bu tür maçları şiddetli baskıları yapmamız gereken, rakibimizi baskı altına almamız gereken maçlardan biri. Bunu taraftarımızla yarın da başaracağımızı biliyoruz. Bu tür çok maç oynadık. Liverpool, benim dönemimde oynadığımız en sert maçlardan biri olacak. Çok önemli ve başarılı bir takım, çok başarılı bir hoca var. Biz de kendi planlarımızla yarın sahada olup en iyisini yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın net bir şekilde kendi kimliğini göstermesi lazım"

Okan Buruk, takımındaki bütün oyunculara güvendiğini belirterek gösterilen kötü performanslardan kendisinin sorumlu olduğunu söyledi.

Yeni transferlerden Alman yıldız Leroy Sane'nin performansının sorulması üzerine 51 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Doğrudan bir oyuncunun performansını üzerinden bu maç öncesi konuşmak doğru değil. Bütün oyuncularımdan çok memnunum. Hepsi çok iyi niyetli bir şekilde takım için elinden geleni yapıyor. Ligde 7'de 7 ile giriyoruz. Tabii ki ligde iyi oynamadığımız maçlar oldu. Buna katılıyorum. Burada sadece birkaç oyuncu değil takım olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Burada da birinci sorumluluk tabii ki benim. Bu teknik direktörün sorumluluğu. Oyuncularını iyi hazırlama, onları iyi motive etme, maç planını iyi yapma sorumluluğu teknik ekipte. Bütün oyuncularıma çok güveniyorum ve inanıyorum. Çok önemli oyunculara sahibiz. Her oyuncu yüzde 100'ünü yapmaya çalışıyor. Ancak performanslar maç maç değişiyor. Liverpool, 2-1 kaybettiği son Crystal Palace maçının ilk yarısını 5-0 geride kapatması gerekiyordu ama gerçekte böyle bir takım değil. Oyuncular kötü oynayabilir, kötü maçlar ve planlar olabilir, rakibin daha iyi olduğu yerler olabilir. O yüzden oyuncu üzerinden gitmektense takım olarak değerlendirmek gerek. Geçen seneyi takım olarak iyi bitirmiştik. Bu sene de yeni gelen oyuncularla birlikte aslında bunu yakalamaya çalışıyoruz. Çok fazla değişiklik oluyor. Yeni gelen oyuncular takıma adapte olacak. Bu dönemde futbolcularımızın hepsini de oynatmak için çok fazla değişiklik de yaptık. Sabit bir kadroyla devam etmiyoruz. Bunun sıkıntılarını da yaşıyoruz. Bir geçiş dönemi yaşandı ama Galatasaray takımının yarından itibaren net bir şekilde kendi kimliğini göstermesi lazım. O yüzden bir oyuncu üzerinden değil bütün oyunculardan bu beklentim var."

"Tutkuyu sahada gösterirsek skor gelecektir"

Okan Buruk, tutkulu bir şekilde mücadele etmeleri durumunda istedikleri sonucu alabileceklerini dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın Liverpool ile 2006 yılında yaptığı son maçta gol attığının hatırlatılması üzerine, basın toplantısına katılan oyuncusu Mario Lemina'yı işaret ederek, "Evet bir orta saha oyuncusu olarak Liverpool maçında uzaktan bir gol atmıştım. Şimdi o golü Lemina'dan bekliyoruz." diye şaka yaptı. Buruk'un sözleri üzerine defansif orta saha oyuncusu Lemina'nın mimikleri basın toplantısına katılanları gülümsetti.

Sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki birçok başarıda sahada yer aldığını vurgulayan Buruk, "Galatasaray takımı çok büyük ve önemli maçlar oynadı. Ben de bunların birçoğunda yer aldım. Önemli başarılar kazandım. Şimdi teknik direktör olarak bu başarıların altına oyuncularımla birlikte imza atmak istiyorum. Taraftarımızla birlikte yarın oluşturacağımız atmosferle tutkuyu göstermemiz gerekiyor. Liverpool'un Newcastle United maçını izledim. Newcastle çok tutkuluydu. 10 kişiyle bile beraberliği yakaladılar, pozisyonlara girdiler. Bu tutkuyu sahada göstermemiz gerekiyor. Sonrasında goller de gelecektir." şeklinde görüş belirtti.

"Eintracht Frankfurt maçı geride kaldı"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 5-1 kaybettikleri Eintracht Frankfurt maçını unutmaları gerektiğini söyledi.

"Devler Ligi"ne beklenmedik bir başlangıç yaptıklarını aktaran Buruk, "İlk maçta hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık ama o maç orada kaldı. Yeni bir maç bizi bekliyor. Oyuncularımla birlikte inancımızı ve birlikteliğimizi göstermeliyiz. Her maçta olduğum gibi bunda da tek isteğimiz ve amacımız kazanmak olacak. Bunun için bütün mücadelemizi vereceğiz. Frankfurt maçından sonra negatif bir havanın oluşması da gayet normal." değerlendirmesinde bulundu.

"Hep beraber neler yapabileceğimizi gösterme günü"

Okan Buruk, yarınki maçta birlik olarak neler yapabileceklerini gösterme şansı olduğunu kaydetti.

Müsabakaya ilk 11 başlayacaklar kadar sonradan girecek oyuncuların da çok önemli olduğuna değinen Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok önemli oyunculara sahibiz. Yarın sadece başlayacak 11 değil, bence maçı bitirecek 11'imiz de çok önemli olacak. Bu yüksek tempolu maçlarda özellikle kulübeden gelecek oyuncularımızın da çok önemli olması lazım. Ben yarın için ilk 11 ve yedek kalacak değil, maça başlayacak ve bitirecek takım olarak bakıyorum. İnşallah oyuncularım da bu şekilde bakacaktır. Tabii ki oynamayan oyuncu her zaman üzülüyor ve düşüyor ama yarınki böyle bir maç değil. Özellikle girecek oyuncuların dirençleri maçı çok yüksek tempoda götürmemiz için önemli bir etken olacak. Düşüncemiz sadece bu maçı kazanmak üzerine. Kendi sahamızda oyun gücümüzü, isteğimizi, takım olabilmemizi ve hep beraber neler yapabileceğimizi gösterme günü. Bence önümüzde böyle bir şans var. Aslında kötü başladığımız bir Şampiyonlar Ligi serüvenini çok iyi bir şekilde devam ettirme ve bir önceki maçı da unutturma şansımız var."

"Sallai'den çok memnunuz"

Tecrübeli teknik adam, Macar futbolcu Roland Sallai'den çok memnun olduklarını söyledi.

Bir Macar basın mensubunun Sallai'yi farklı mevkilerde oynatmasıyla ilgili sorusu üzerine Buruk, "Roland, hem oyuncu hem kişilik olarak gerçekten çok mutlu olduğumuz bir oyuncu. Mevki ayırt etmeksizin yüzde 100'ünü veriyor. Burada olmasından dolayı çok mutluyum. Milli takım performansını zaten daha önce biliyorduk ama bizde özellikle sağ bek mevkisinde yeni ve önemli bir opsiyon oldu. Hem bizim hem Roland hem de milli takım hocası için farklı mevkilerde de oynaması önemli bir güç oluyor. Bunun için çok mutluyuz." diye konuştu.

Okan Buruk, sakatlığı geçen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile ilgili, "Victor antrenmanlara devam etti. Bugün de son antrenmandaki durumunu göreceğiz. Son maçta 10 dakika oynaması pozitif bir şey. Bugünkü durumuna bakıp karar vereceğiz." dedi.

"Yarın en iyisini yapacağımızı düşünüyorum"

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, yarınki müsabakada ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama hedeflerinin sürdüğünü vurgulayan Buruk, "Her takımın burada ilk amacı ilk 24'ün içinde olmak. Geçen senenin kazananı son maçta ilk 24'e kaldı. Bu formatta kötü başlayıp iyi bitirme şansınız da var. İlk günkü hedefimizle devam edeceğiz. Önümüzde de çok önemli bir karşılaşma var. Bu karşılaşmada da planlarımız ve düşüncelerimiz var. Ancak her şeyden önemlisi bence sahada iyi bir takım olmamız, inanmamız gerekiyor. Ben de inanan bir oyuncu grubuna sahibim. Onlara çok güveniyorum. O yüzden yarın en iyisini yapacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Rakibimizi en zor durumlara düşürmeye çalışacağız"

Okan Buruk, Liverpool karşısında ellerinden geleni yaparak rakiplerini zor duruma düşürmeye çalışacaklarını söyledi.

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 1-0 kazandıkları Corendon Alanyaspor mücadelesinde rakiplerine çok fazla gol pozisyonu vermelerinin hatırlatılması üzerine, "Alanyaspor maçı ile Liverpool karşılaşması çok farklı olacak. Çok farklı konsantrasyonun olduğu, farklı başladınız, farklı şeyleri denediniz maçlar oluyor. Crystal Palace maçının ilk yarısında Liverpool 6 tane net pozisyon verdi. Ancak o maçla bu maçın alakası olmayacak. Farklı takımlar, farklı konsantrasyonlar... Farklı denemeler yapabiliyoruz. Maç içerisinde veya maçın başlangıcında farklı şeyler görmeye çalışıyoruz. Rakibimizin gücü zaten belli. Atletico Madrid geride 10 kişiyle bekleyerek başladı. Maç 2-0 oldu. Daha sonra biraz öne çıktılar ve beraberliği yakaladı. Bence birinci amaç rakibimizden korkmadan sahada mücadele edebilmek. Bu korkuyu göstermemeli, bu birlikteliği sergilemeli, top bizdeyken ve rakipteyken aynı şeyi düşünmeliyiz. Top onlardayken çok iyiler ama geçişlerde inanılmaz hızlılar. Rakibimizin hücum güçlerini düşünerek önlemler alacağız ama oyun pozisyonla alakalı bir şey. Ne kadar plan yaparsanız yapın çok farklı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Yarın yüzde 100'ümüzü vererek rakibimizi en zor durumlara düşürmeye çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.