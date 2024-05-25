Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulunda Oy Sayımı Devam Ediyor
Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, ilk 18 sandığın tasnifi tamamlandı. Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 18 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek 2 bin 943, Süheyl Batum da 855 oya ulaştı. Özbek'e 17. sandıkta 197, 18. sandıkta 191 oy çıktı. Batum ise 17. sandıkta 48, 18. sandıkta 44 oy aldı.
Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, ilk 18 sandığın tasnifi tamamlandı.
Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 18 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek 2 bin 943, Süheyl Batum da 855 oya ulaştı.
Özbek'e 17. sandıkta 197, 18. sandıkta 191 oy çıktı. Batum ise 17. sandıkta 48, 18. sandıkta 44 oy aldı.