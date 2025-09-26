Haberler

Galatasaray'ın ilk 11'inde sürpriz

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Ümit, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Yusuf, İbrahim, Hwang, Ogundu.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Eren, Sane, Barış Alper, Icardi.

