Bu ifadeler çok konuşulur! Galatasaray'dan olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe'ye karşı 3-1 kazanılan derbi zaferini Radyospor'da değerlendirdi. Hatipoğlu, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

İbrahim Hatipoğlu

"BİZİ REKORA ALIŞTIRDI"

İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Bizim için çok keyifli bir hafta sonuydu. Haftaya bu keyifle başladık. Bence son yıllardaki en zevkli derbilerden biriydi. Gol pozisyonlarının bol olduğu güzel bir derbi maçı izledik. Okan Buruk hocamız bizi hep böyle rekorlara alıştırdı. Geçen sezon 14 maç üst üste kazanmıştık. Daha sonra 17 maçlık seri yakaladık. Bu defa seri sezon başına denk geldi. Umarım rekora gider ilk yarıdaki tüm maçları kazanarak gideriz diye ümit ediyoruz.

"RAKİBE AZ SARI KART ÇIKTI"

Başkanımız derbi mücadelesinden önce endişelerini dile getirdi. Maç ilk yarı da çok hakemlik gitmedi. Sadece rakip takımın haftalardır yaptığı propagandanın getirdiği sonuç olarak bize karşı çok ciddi bir sarı kart kullanımı varken rakibe karşı az kullanıldı. Maçın kaderini etkileyecek hakemlik bir pozisyon olmadı. 3-0'dan sonraki penaltıya kadar.

"HAKEM MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ"

MHK'nin bu konuya çok dikkat etmesi lazım. Son yıllarda çok komik penaltılara şahit oluyoruz. 'Ceza sahası içerisindeki her temas penaltı mıdır?' Hakemlerin bunu çok iyi yorumlaması lazım. Futbolun ruhuna aykırı bir penaltı verdi bence hakem. Hiç kimsenin penaltıyı beklemediği bir anda hakem penaltı noktasını gösterdi. Herkes şaşkınlıkla birbirine baktı. Çok farklı bir skora gidecek bir maçın kaderini değiştirdi hakem.

MOURINHO SÖZLERİ

Fenerbahçe Galatasaray derbileri dünyanın çok ilgisini çeken, milyonlarca insanın, tüm futbol dünyasının takip ettiği bir derbi. İşin içinde Mourinho olunca yabancı basının daha çok ilgisini çekti. Özellikle İtalya'da. Biliyorsunuz son Roma macerasından sonra ciddi eleştiriler aldı. Benzer şeyler Türkiye'de de olunca oldukça ilgiyle takip ediyorlar. Aslında Roma'daki serüvenini bir benzerini Türkiye'de yaşıyor. Rakibe, hakemlere her türlü eleştirilerini dışarıya yöneltirken bence kendi takımıyla ilgili detayları kaçırıyor.

"5. YILDIZA ULAŞACAĞIZ"

Bizim tüm konsantrasyonumuz kendi takımımızla ilgili. Biz iyi bir takım kurduğumuza inanıyoruz. İyi mücadele edeceğiz. Bundan sonraki maçlarımızda daha iyi nasıl performans gösteririz onun peşinde koşacağız. Biz Galatasaray olarak şampiyon olacağız. 25. Şampiyonluğumuza ve 5. yıldızımıza ulaşacağız. Galatasaraylıların Galatasaray'ı desteklemesi bizim şampiyon olmamız için yeter.

"AVRUPA'DA FİNAL SÜRPRİZ OLMAZ"

Avrupa bizim için ayrı bir şey. Kuruluş amacımız Türk olmayan takımları yenmek. Derbiden sonraki tek konsantrasyonumuz Avrupa. Dün izinliydi takımımz. Onlarda dinlendi, eğlendi. Bugünkü antrenmandan itibaren Paok maçına ve Avrupa Ligi'nde konsantreyiz. Avrupa'daki ilk 4 maçımızı kazanıp 4'te 4'le başlangıç yapmak istiyoruz. Bir tane deplasmanımız üç tane deplasmanımız var. Galatasaray'ın sezon başlangıcındaki hedefi hep en sonuna kadar gitmek ve şampiyon olmaktır. Hangi ligde oynarsak oynayalım. Hedefimiz Avrupa Ligi'nde de final oynamak. Bunu başarabilecek bir kadroya sahip olduğumuzu ve Okan Hoca'mızın bu başarıyı elde edebilecek bir tecrübeye ve vizyona sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu sene bizim için final sürpriz olmayacaktır.

"OKAN BURUK BİZİM KAHRAMANIMIZ"

Okan hocayı kim nasıl değerlendirir bilmiyorum ama bizim kahramanımız. Hocamız iki sezondur rekorlarla çok büyük başarılara imza atıyor. Bu üçüncü sezonunda da bu başarıyı, bu çıtayı daha yükseğe taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Dünyada futbolun gelişimini çok yakından takip eden ve kendine has bir futbol anlayışıyla çok iyi yöneten bir teknik direktör. Ekibi çok kuvvetli. Onunla mutlaka Avrupa'da final oynayacağımıza inanıyoruz.