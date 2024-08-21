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Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımı ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, karşılaşmanın hemen başında yenik duruma düştü. 4. dakikada topu sarı-kırmızılıların ağlarına gönderen Monteiro, takımını 1-0 öne geçti. 25 yaşındaki futbolcu, 45+4. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü de atarak farkı 2'ye çıkardı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya geldi. Müsabaka adete golle başladı.

YOUNG BOYS, 4 DAKİKADA ATTI

Ev sahibi takım, maçın başında hızlı gelişen atakta golü buldu. Ugrinic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Monteiro'nun vuruşu Muslera'nın önce ayağından sonra da elinden sekerek ağlara gitti. Bu gol ile Young Boys 1-0 öne geçti.

İşte o gol;

Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçtiGÖRÜNTÜ: TRT1

Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçtiGÖRÜNTÜ: TRT1

Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçtiGÖRÜNTÜ: TRT1

Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçtiGÖRÜNTÜ: TRT1

Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçtiGÖRÜNTÜ: TRT1

Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçtiGÖRÜNTÜ: TRT1

İLK YARININ SONLARINDA FARK 2'YE ÇIKTI

Young Boys, 45+4. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlk golü atan Monteiro,Ganvoula'nın savunma arkasına indirdiği topla savunma arkasına sarkarak önüne aldığı topu sert vuruşla ağlara gönderdi ve hem kendisinin hem de takımının 2. golünü attı. İlk yarı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (10)

BOZKURTLAR ÖLMEZ:

Young Boysa başarılar dilerim bu arada 2-0 oldu kediler miyav miyav miyav demeye başladı.

12
8
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İbrahim Demirel:

İlk yarıyı izledim, Galatasaray bu oyunla gruplara falan kalmasın bu defansla perişan ederler. Adamların iki golü de halı saha maçlarında atılan gollerden. Türk futbolu yine geriye doğru gitmeye başladı.

15
0
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Tt Ee:

valla bu komedi oyuncularla bu süper lig zor geçecek

10
1
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ekrem celebi :

derıck kohn.elıas jellert.gabrıel sara ıle maca baslamak nedır yaa neyıne guvendın veya zaten elenmek ıstedın..turk futbolunu kapatın 1 sene sampıyonluk gs ya.1 sene bjk a.1 sende trabzona verın 10 sende bırde dıger takımlara verın sampıyonlugu..gerek yok bos yere mac yapıyorsunuz.hıc bırınızde ılerleme yokk

7
0
yanıtYanıtla
Ilnur Mammedov:

nerde mauro icardi ????????

5
1
yanıtYanıtla
JY:

MİYAVVV. .

5
0
yanıtYanıtla
Ilnur Mammedov:

?? ?? etiler

1
0
yanıtYanıtla
N null:

çok iyi oldu dişe diş, noldu la cinconlar köy takımı saplama yapıyor.

0
0
yanıtYanıtla
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