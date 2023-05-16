Galatasaray'da tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre İstanbulspor karşısında tek değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre İstanbulspor karşısında tek değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre İstanbulspor karşısında zorunlu tek değişiklik yaptı. Buruk, sarı kart cezalısı Sacha Boey'un yerine Leo Dubois'a görev verdi.

Leo Dubois ligde 6 maç sonra 11'de

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Fransız futbolcu Sacha Boey'un sarı kart cezasından dolayı sağ bekte Fransız oyuncu Leo Dubois'a görev verdi. Son olarak Konyaspor deplasmanında 11'de görev alan Dubois, 6 maç sonra İstanbulspor karşısında 11'de başladı.

Galatasaray, İstanbulspor mücadelesine; Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sam Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata bekledi.

Taraftarlar deplasmanda yalnız bırakmadı

Galatasaray taraftarları, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendilerine ayrılan yerleri tamamen doldururken, tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı. - İSTANBUL

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023