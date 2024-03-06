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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlara başladı. Sakatlıkları devam eden bazı oyuncular ise idmanda yer almadı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Sarı-kırmızılılar, ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde 8'e 2 pas ve top kapma çalışması yaptı. Yarım sahada minyatür kale maçla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.

Sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier ve Davinson Sanchez ile Sergio Oliveira idmanda yer almadı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da antrenmanı takip etti.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Yener İnce, oyuncuların durumuyla alakalı bilgi verdi

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan oyuncuların durumuyla ilgili bilgi verdi.

Yener İnce, Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier ve Davinson Sanchez'in sakatlıkları sebebiyle antrenmanda yer almadığını söyledi. İnce, Abdülkerim Bardakcı'nın Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyeceğini ifade etti.

Yener İnce, antrenmanda yer alan Wilfried Zaha ile Hakim Ziyech'in ise Çaykur Rizespor maçında oynayıp oynamayacağına idmandaki durumlarına göre karar vereceklerini aktardı.

Kaynak: AA / Spor

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