Canlı anlatım! Mücadelede ikinci yarı başladı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta, saat 20.00'de başlayan dev derbiyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapıyor. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturuyor. Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Derbi öncesinde ligin zirvesinde bulunan Galatasaray, rakibi Beşiktaş ile birlikte ligin iki namağlup takımından biri olarak göze çarpıyor. Bu sezon güçlü savunmasının yanına golcü bir kimlik de ekleyen Galatasaray, 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik alırken, bu süreçte 27 gol atıp 8 gol yedi.

Geçtiğimiz sezon zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş, bu sezon kurulan iddialı kadro ile birlikte zirvenin en büyük ortaklarından birisi olacağını hissettirdi. Güçlü iskeleti sayesinde zor yenilen bir takım haline gelen Beşiktaş, tıpkı Galatasaray gibi ligin iki namağlup takımından birisi konumunda. Bu sezon ligde 8 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 6 galibiyet 2 beraberlik alırken, bu süreçte 17 gol attı ve kalesinde 5 gol gördü.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Roland Sallai, Mauro Icardi, Victor Osimhen.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile.

CANLI ANLATIM

46' Dev derbide ikinci yarı başladı.

D.A İlk yarı sona erdi. Galatasaray 1-0 Beşiktaş

45' İlk yarı sonuna 1 dakika ilave edildi.

45' Galatasaray'da Davinson merkezden topu sürerek sağında bulunan Icardı'ye yerden pas verdi. Icardi'nin ceza sahası sağından çektiği şut Emirhan'dan sekti ve kornere gitti.

44' Beşiktaş'ta Gedson, merkezden sağ kanatta bulunan Rafa Silva'ya harika bir yerden pas verdi. Rafa Silva, ceza sahası sağından şutunu çekti top kaleci Muslera'da kaldı.

43' Galatasaray'da Yunus Akgün, sağ kanattan harika topu taşıdı. Sonrasında ceza sahasına çevirdiği topta Beşiktaş. savunnması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

42' Galatasaray'da Barış, Beşiktaş yarı alanında Svennsson'a faul yaptı.

40' Galatasaray'da Yunus Akgün, sol kanattan topu sürdü ve yayın solunda bulunan Sara'ya yerden pas verdi. Sara topu bekletmeden şutunu çekti. Savunmaya çarpan top kornere gitti. Galatasaray sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

38' Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın sağ kanattan açtığı ortada Osimhen kafa vuruşunu yaptı fakat top yandan dışarı gitti.

32' Beşiktaş, tek toplarla savunmadan ileriye çıktı.

31' Galatasaray kendi yarı alanında top çeviriyor.

30' Mücadelenin yarım saatlik bölümünü geride bıraktık.

29' Beşiktaş'ta Rafa Silva, Galatasaray yarı alanın sağında Davinson'un müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler devam kararı verdi.

24' Kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Icardı topu kafayla karşıladı ardından top sol kanattan taca çıktı.

23' Beşiktaş'ta Massuaku, Galatasaray ceza sahasının sol tarafında Sallai'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler faul kararı verdi.

22' Galatasaray'da Davinson Sanchez, Beşiktaş yarı alanınnda Joao Mario'ya faul yaptı.

20' Orta sahada top Sallai'nin eline çarptı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

19' Beşiktaş, mücadelenin bu dakiiklarında Galatasaray'a ön alan baskısı yapıyor.

18' Beşiktaş, kendi yarı alanında top çeviriyor.

16' Beşiktaş'ta Immobile, Davinson Sanchez'in müdahalesiyle Galatasaray yarı alanının sol tarafında yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler devam kararı verdi.

15' Galatasaray'da Gabriel Sara, yayın sağından şutunu çekti. Savunmada Ndour'a çarpan top kornere gitti.

14' Galatasaray Icardı'nın yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaş yarı alanının sağından serbest vuruş kazandı. Kullanılan serbest vuurşta Gabriel Sara'nın ceza sahasına açtığı ortada penaltı noktasında bulunan Davinson Sanchez kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

13' GOOOOOOOOOOL DAVINSON SANCHEZ!

12' Kullanılan serbest vuruşta savunmadan yaya gelen topa Sallai sol ayağıyla gelişine şut çekti Beşiktaş savunmasına çarpan top kornere gitti.

11' Galatasaray'da Sallai, Beşiktaş yarı alanının sağ tarafında Semih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul

9' Hakem Arda Kardeşler, Beşiktaş yarı alanının sol tarafında Osimhen'İn Emirhan'a yaptığı müdahaleyi faul olarak belirledi.

8' Beşiktaş, tüm hatlarıyla Galatasaray yarı alanında.

7' Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Osimhen, ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ersin topu kontrol etti.

4' TEHLİKELİ ATAK! Beşiktaş'ta Rafa Silva kendi yarı alannının sağında Barış Alper'e harika bir vücut çalımı attı sonrasında sağ kanatta bulunan Joao Mario'ya pasını verdi. Joao Mario ceza sahasına yerden ortaladı. 6 pasın solunda topla buluşan Semih dar alandan şutunu çekti fakat top yan ağlarda kaldı.

1' RAMS Park'ta ilk düdük çaldı.