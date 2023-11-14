Galatasaray, Benfica'yı mağlup etti

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. hafta maçında Benfica'yı 98-78 mağlup etti. İsmet Akpınar 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ademir Zurapovic, Fernando Calatrava, Marek Kukelcik

GALATASARAY: İsmet Akpınar 22, Sadık Emir Kabaca 20, Göksenin Köksal 5, Martin 15, Yeboah 8, Bost 10, Halilovic 6, Muhaymin Mustafa, Radebaugh 10, Buğrahan Tuncer 2

BENFICA: Almeida 16, Barbosa 3, Romdhane 6, Broussard 11, Silva 9, Carter 2, Douglas 12, Drechsel 7, Gomes 8, Relvao 4

1'İNCİ PERİYOT: 11-20

DEVRE: 42-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-58

5 FAUL 30.40 Carter

FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3'üncü hafta maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı Benfica'yı 98-78 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip ilk galibiyetini alırken, Benfica ise 2'nci mağlubiyetini yaşadı. Mücadelenin en skorer ismi Galatasaray'da 22 sayı kaydeden İsmet Akpınar oldu.