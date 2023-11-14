Galatasaray, Benfica'yı mağlup etti
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Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. hafta maçında Benfica'yı 98-78 mağlup etti. İsmet Akpınar 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Ademir Zurapovic, Fernando Calatrava, Marek Kukelcik
GALATASARAY: İsmet Akpınar 22, Sadık Emir Kabaca 20, Göksenin Köksal 5, Martin 15, Yeboah 8, Bost 10, Halilovic 6, Muhaymin Mustafa, Radebaugh 10, Buğrahan Tuncer 2
BENFICA: Almeida 16, Barbosa 3, Romdhane 6, Broussard 11, Silva 9, Carter 2, Douglas 12, Drechsel 7, Gomes 8, Relvao 4
1'İNCİ PERİYOT: 11-20
DEVRE: 42-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-58
5 FAUL 30.40 Carter
FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3'üncü hafta maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı Benfica'yı 98-78 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip ilk galibiyetini alırken, Benfica ise 2'nci mağlubiyetini yaşadı. Mücadelenin en skorer ismi Galatasaray'da 22 sayı kaydeden İsmet Akpınar oldu.