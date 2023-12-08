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Galatasaray, Adana Demirspor'u yenerek iç sahadaki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı

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Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek iç sahadaki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı. Bu galibiyetle liderliğe yükselen Galatasaray, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında almıştı.

Galatasaray, Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray RAMS Park'ta Adana Demirspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Puanını 40 yapan Aslan maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezliğine de devam etti. Cimbom, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Galatasaray, bu mücadelenin ardından oynadığı 24 karşılaşmada 22 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de RAMS Park'ta oynadığı 7 karşılaşmadan da 3 puanla ayrılırken, ligde bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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