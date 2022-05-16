Galatasaray Adana Demirspor maçını 35 bin 500 taraftar izledi - Haberler

Galatasaray Adana Demirspor maçını 35 bin 500 taraftar izledi
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray ile Adana Demirspor arasında Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı tribünlerde 35 bin 500 taraftar takip etti.
Galatasaray ile Adana Demirspor arasında Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı tribünlerde 35 bin 500 taraftar takip etti.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrıldı. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 35 bin 500 sarı-kırmızılı taraftar izledi.
Maça yoğun ilgi gösteren taraftarlar, müsabaka boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor