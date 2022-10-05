Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci tura yükseldi
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Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci tura yükseldi.
Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci tura yükseldi.
Sarı-kırmızılı takım, UEFA Gençlik Ligi birinci tur ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Rumen ekibi Csikszereda'yı rövanşta Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda konuk etti.
Galatasaray, karşılaşmayı Beknaz Almazbekov (2), Hamza Akman ve Caner Doğan'ın golleriyle 4-0 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.
Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor