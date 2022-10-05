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Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci tura yükseldi

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Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci tura yükseldi

Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci tura yükseldi.

Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci tura yükseldi.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Gençlik Ligi birinci tur ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Rumen ekibi Csikszereda'yı rövanşta Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda konuk etti.

Galatasaray, karşılaşmayı Beknaz Almazbekov (2), Hamza Akman ve Caner Doğan'ın golleriyle 4-0 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

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