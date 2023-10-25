Fotoğraf ilk kez ortaya çıktı! Futbol dünyasını dolandıran banka müdürü Seçil Erzan'ın 216 yıla kadar hapsi isteniyor

Özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nde aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağdurun dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, bankacı Seçil Erzan ve 6 şüpheli hakkında "Özel belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açtı. Bankacı Seçil Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

MAĞDURLARI TÜM TÜRKİYE YAKINDAN TANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer aldı. Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

2 MİLYON DOLARI ELDEN VERMİŞ

İddianamede, şikayetçi Bülent Çeviker'in Levent Büyükdere Caddesi Şubesi müdürü olarak çalışan şüpheli Seçil Erzan'ın 31 Mart 2023 tarihinde kişisel güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar parayı değerlendirmesi amacıyla elden alarak 3 Nisan 2023 tarihinde 3 milyon dolar iade edeceğini bildirdiğini, bunun karşılığında da müşteriye yazılı bir evrak verdiğini ancak şube müdürüne ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığını, bu durumu bankaya da bildirdiği, banka tarafından araştırma yapılıp Seçil Erzan'a ulaşılmaya çalışıldığı, ancak ulaşılamadığı, bu nedenlerden dolayı Erzan'ın hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. Banka bünyesinde 2023 yılının Nisan ayına kadar şube müdürü olarak görev yapan şüpheli Seçil Erzan hakkında bu dosyada yer alan eylemlere ilişkin olarak "Bankacılık zimmeti" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

YÜKSEK GETİRİLİ FON OLDUĞUNA İKNA ETTİ

İddianameye göre, şubenin 1 Mart 2023 ile 7 Nisan 2023 tarihleri arasındaki kamera kayıt görüntülerinin incelendiği, banka müdürü odasını gösterir toplam 77 adet görüntünün incelendiği ve aynı kişilerin farklı günlerde giriş çıkışları tespit edildi. Şüpheli Seçil Erzan'ın sadece özel müşterilerin dahil edildiği, yüksek getirisi bulunan bir fon olduğunu, bu fona Fatih Terim gibi kamuoyunda tanınmış isimlerin de dahil olduğunu söyleyerek müşteki Bülent Çeviker'i bu fona para yatırması için ikna ederek kandırdı. Bülent Çeviker'in hesabındaki 2 milyon 198 bin doları eşi İnci Çeviker'in çekerek aynı gün Seçil Erzan'a teslim etmesi için şüpheli Ali Yörük'e teslim etti. Şüpheli Erzan'ın sahte olarak üç adet banka kaşesi ve kendi ıslak imzası bulunan sahte belgeleri oluşturup müştekilere verdi. Bu belgeye ise bankada müdür yardımcısı olarak çalışan Asiye Öztürk de ıslak imza attı. Banka Teftiş Kurulu Ön İnceleme Kurulu Raporunda şüpheli Erzan'ın şüpheliler Ali Yörük ve Atilla Yörük'e zaman zaman müştekilerden elde ettiği paraları taşımada yardım ettiği ve paraya ihtiyacı olduğu zaman tefecilerden para bulma konusunda yardımcı olduklarını söyledi. Seçil Erzan'ın telefonunda şüpheli Ali Yörük ile yazışmalarının bulunduğu, Ali Yörük'ün "Müdür napıyoruz" dediği, Seçil'in "Benden haber bekleyin" diye cevap verdiği tespit edildi. Şüpheli Asiye Öztürk ise ifadesinde bilmediği belgeleri imzaladığını ikrar etti. Şüpheliler Seçil Erzan, Asiye Öztürk, Atilla Öztürk ve Ali Yörük'ün başından itibaren fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek iştirak halinde müştekileri dolandırdıkları ve özel belgede sahtecilik suçlarını işlediği anlaşıldı.

14 EYLEM YER ALDI

İddianamede, Seçil Erzan'ın diğer şüphelilerle birlikte gerçekleştirdiği 14 eylem tek tek anlatıldı. Seçil Erzan'ın Florya Şube müdürüyken Galatasaray Spor Kulübü ile çalıştıkları sırada, Arda Turan'ı arayıp "Bir fon var, 5 koyup 10 alıyorsun ancak acil para gerekli" dediği, bunun üzerine Turan'ın kendisine çok yardımcı olduğunu, yurtdışından para getirdiğini, evini satıp para getirdiğini belirterek 13 milyon 900 bin dolar paradan, 6 milyon 400 bin doları ödediğini geri kalanını ödemediğini belirtti.

ARDA TURAN: "BU OLAY BENİ ÇOK YIPRATTI"

Şikayetçi Arda Turan ise Seçil Erzan'ın kendisini sık sık arayıp bunaltması üzerine bahsettiği fona yatırması için önce 3 milyon doları elden verdiğini, Erzan'ın kendisini "Bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak, bu bir faiz değil' diyerek kandırdığını söyledi. 13 milyon 900 bin doları elden verdiğini, kendisinin de 6 milyon 400 bin doları geri ödediğini, kendisine banka kaşeli ve ıslak imzalı belge verdiğini belirterek "Yıllardır çalışıp kazandığım bütün paramı emeğimi Seçil Erzan beni kandırarak yok etmiştir. Çok üzgünüm, bu olay beni çok yıprattı. Bütün birikimim bir anda gitti" dedi.

EMRE BELÖZOĞLU: "TÜM BİRİKİMİMİ KANDIRARAK ZİMMETİNE GEÇİRDİ"

Şikayetçi Buse Terim Bahçekapılı ifadesinde, Seçil Erzan'ın kendisine halasının oğlu Terim Arıcan aracılığıyla ulaştığını, 20 civarında güvenilir kişinin dahil olduğu yüksek getirili fon olduğunu söylemesi üzerine yatırım amacıyla birikmiş 3 milyon 600 bin lirasını gönderdiğini, bu paranın 190 bin dolara çevrildiğini, bu paranın geri ödenmediğini belirtti. Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı ise, Emre Belözoğlu'nun kuzeni olduğunu belirterek şüpheli Erzan'ın yüksek getirili fon olduğunu söylediği, eşi ve Fatih Terim'in de bu fona para yatırdıklarını, kendisinin nakit parası olmadığı için Emre Belözoğlu'na fondan bahsettiğini, Emre'nin kendisine ilk olarak 1 milyon 492 bin doları vererek Erzan'a teslim ettiğini, toplamda 2 milyon 892 bin doları teslim ettiğini, paralara ilişkin herhangi bir dekont da almadığını, sonrasında Erzan'ın kendisine 3 kaşeli belge verdiğini söyledi. Emre Belözoğlu da Volkan'a verdiği paralara ilişkin toplam da 3 milyon 300 bin dolar fonda alacağı olduğuna dair Erzan tarafından belge verildiğini söyleyerek "23 yıldır futbolcuyum, 2 senedir teknik direktörüm. 13 yaşımdan beri aileme bakıyorum. Tüm birikimimi beni kandırarak zimmetine geçirmiştir" dedi. Şüpheli Seçil Erzan savcılıkça alınan ilk ifadesinde, bankadan alakasız olarak kaşeleri kendisinin hazırlayıp imzaladığını, Volkan Bahçekapılı'yı fona katılması için aradığında, "Çok kısa süreliğine yüksek getirisi olan bir fon var, aman bu husus duyulmasın, Fatih Terim hocanın da fondan haberi var. Sen de girmek ister misin" dediği iddianamede yer aldı. Şikayetçi Nestor Fernando Muslera ise Seçil Erzan tarafından defalarca arandığını, fona para yatırmak üzere ikna edildiğini, kendisine toplam 1 milyon 200 bin dolar verdiğini, 700 bin dolarının iade edildiğini ancak 500 bin dolar parasını ve vaat edilen parayı alamadığını belirtti.

MÜŞTEKİLER TOPLAM 25 MİLYON 770 BİN DOLAR DOLANDIRILDI

İddianamede, 18 müştekinin toplamda 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırıldığı belirtildi. İddianamede, mağdurların kamuoyunda tanınmış sporcular, iş adamları, hekim gibi çeşitli meslek gruplarına sahip kişiler olduğu, hepsinin beyanlarında şüpheli Seçil Erzan'ın kendilerine yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve yine kamuoyunda tanınmış Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek bu fona para yatırmaya ikna ettiği kaydedildi. Gerçekte böyle bir fonun hiç olmadığı belirtilen iddianamede, şüpheli Seçil Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenirken; diğer 6 şüphelinin ise 3 yıldan 65 yıla kadar değişen oranlarda hapisleri istendi. İddianame, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

ZİMMET SUÇUNDAN TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ

Seçil Erzan ve bankanın bazı yöneticilerinin de arasında bulunduğu 11 şüpheli hakkında ise bankacılık zimmet suçundan yazılı başvuru şartının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) gerçekleşmediği belirtilerek takipsizlik kararı verilmişti.