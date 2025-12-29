Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Futbolda bahis soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ve aralarında Erden Timur'un da bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ele geçen dijital dokümanların incelenmesi neticesinde üçüncü dalga operasyon düzenlenmiş, 14 futbolcunun da aralarında olduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 1'i cezaevinde tutuklu toplam 27 kişi gözaltına alındı. İki kişinin ise yurt dışında firari oldukları ifade edildi. Soruşturmada adı geçen futbolcuların müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde kendi takımlarının maçlarına "Rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadıklarının saptandığı ifade edilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bazı şüphelilerin soruşturma konusu olan suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu tespit edilmiş, altı kişinin 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol maçına bahis oynadıkları saptanmıştı. Operasyonda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları da şüpheli finansal işlemleri ile bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilmesi gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan ve gözaltına alınan Erden Timur hakkında yapılan mali incelemelerde ise "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçları kapsamında birbirleriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal bazı işlemlerin tespit edildiği ifade edilmişti. Şüpheliler adliyeye götürülmeden önce sağlık kontrollerinden geçirilecek.

ERDEN TİMUR'DAN İLK GÖRÜNTÜ

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıkça cuma günü yapılan açıklamada, MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, bu deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin, il müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği aktarılmıştı.

GÖZALTINA ALINANLAR

Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda futbolcular Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Figen Özkaya, eski emniyet personeli Emrah Günaydı, restoran müdürü Burak Söyleyen, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, Ecem Alkaş, Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu, Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Burcu Kurt gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

ERDEN TİMUR HAKKINDAKİ İDDİALAR

Erden Timur'un doğrudan bahis değil bahisle bağlantılı para trafiği ve kara para mevzuatı olduğu belirtildi. Timur'un incelenen banka hesaplarında; bahis kaynaklı olduğu değerlendirilen para giriş - çıkışları, paranın kaynağının gizlenmesi / izinin kaybettirilmesi şüphesi, birbiriyle bağlantılı ve olağan dışı finansal işlemlerin tespit edildiği ileri sürüldü. Erden Timur'un doğrudan maç ayarlama şüphesiyle değil, bahis ve şüpheli finansal hareketler üzerinden, bahis suçları ve kara para mevzuatı kapsamında incelemeye alındığı ifade edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre, Erden Timur'a emniyetteki ifadesinde Galatasaray, maç sonucunu belirleme veya "şike"ye yönelik herhangi bir soru sorulmadığı öğrenildi.

Erden Timur'a görevi döneminde TFF'ye yönelik yaptığı "temiz eller operasyonu" hakkında açıklamaları da soruldu.

Timur'un ifadesi şöyle:

"Veysel ŞAHİN isimli şahıs 2014 yılında 22 Adet, 2015 yılında 2 adet Davutpaşa/Zeytinburnu mevkiinde ki Nef13 projesinden 57'şer metrekarelik gayrimenkul satın almış. Bu gayrimenkulleri 26 ay taksitle satın almıştır.

Bu projeden o dönemde yaklaşık 1000 daire sattık. Veysel ŞAHİN isimli şahsa yapılan satımlarda bu şekilde ilgili satış yetkililerinin imzası ile yapılmıştır. Kaldı ki 2014 ve 2015 yıllarında açık kaynaklarda Veysel ŞAHİN hakkında yasadışı bahisle veya başkaca bir suça ilişkin herhangi bir veri yoktur. Kendisi ile ilgili suçlamalar kamuoyuna 2017 yılından sonra yansımıştır.

Bahse konu Veysel ŞAHİN isimli şahsa almış olduğu 24 daire BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret adına kayıtlıdır. Satış vaadi sözleşmesi yapılan bu dairelerin tapuda devri yapılmamıştır, çünkü Veysel Şahin hakkında adli tahkikat yapıldığı bilgisi 2017 yılında tarafımıza İstanbul Emniyeti tarafından sözlü olarak bildirildi. Biz de o günden şirketi devrettiğimiz Mayıs 2023 tarihine kadar tabuları devretmedik. Şirketi devrederken de devranlara (Öz Uyar İnşaat L.T.D) yetkilerine bu durumu bildirdik.

Bildiğimiz kadarı ile tapular hala devredilmedi. Ve bize Emniyet tarafından yapılan sözlü bilgilendirme uyarınca ciddi bir tazminat yükümlülüğü taşımamıza rağmen yaklaşık 6 yıl şirketi devredene kadar tapuları devretmedik. Tapu kayıtlarında görülecek bu husus talep edildiğine görülecektir. Bizde bu konu ile ilgili tüm belgeleri, sözleşme örneklerini avukatlarım ayrıca savcılığa sunacaktır. Bazı günlerde, günde 100-150 daire sattığımız projelerimizin de olduğu bir dönemdir. Aynı projeden aynı dönemde toplu satış olarak bu satın alımdan daha fazla adette tek seferde gayrimenkul satımı yapılmıştır. Bu konu ile ilgili de gerekli belgeler avukatlarım dosyaya sunacaktır. Ekonomik konjonktürün bu dönemden daha kötü olduğu ileriki yıllarda bile iki günde 490'nın üzerinde daire satan bir firma olarak kimin satın aldığını benim bilebilmem mümkün değildir. Bu rakamlar ile ilgili noter belgesini avukatlarım dosyaya sunacaktır. Benim ve şirketimin yapmış olduğu satın alımlarla ilgili alıcılar hakkında araştırma yapması gibi yasal zorunluluğu olmadığı gibi sabıka kaydı isteme gibi imkanı da yoktur. Ayrıca bu satımların yapıldığı dönemde, satın alımlara taraf BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Şirketinin %62,5 Timur Gayrimenkul A.Ş'ye, kalan %37,5 hissesi ise Nezih BARUT isimli şahsa aitti. Satış vaadi sözleşmelerine taraf olan şirketin hesapları Nezih BARUT'un şirketlerinin çalıştığı banka şubesinde açılmıştır. Yine şirketin mali müşavirliğini Nezih BARUT'un geçmişte beri çalıştığı mali müşavirler tarafından yürütülmüştür."