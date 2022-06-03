Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Haberler

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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta 7 karşılaşmayla sürdü.

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta 7 karşılaşmayla sürdü.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, C ve D liglerinde 7 maç oynandı.

Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta Hollanda, deplasmanda Belçika'yı Steven Bergwijn, Memphis Depay (2) ve Denzel Dumfries'ın golleriyle 4-1 yendi. Belçika'nın tek golünü Michy Batshuayi attı.

Fransa, Karim Benzema'nın golüyle öne geçtiği karşılaşmada Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup: Fransa-Danimarka: 1-2

Hırvatistan-Avusturya: 0-3

4. Grup: Belçika-Hollanda: 1-4

C Ligi

3. Grup: Kazakistan-Azerbaycan: 2-0

Belarus-Slovakya: 0-1

D Ligi

1. Grup: Letonya-Andorra: 3-0

Lihtenştayn-Moldova: 0-2

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Hollanda Belçika Spor Haberler

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