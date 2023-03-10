Futbol: UEFA Avrupa Ligi Spor Haberleri Stat: Ramon Sanchez PizjuanHakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmoun (Fransa)Sevilla: Dmitrovic, Gudelj, Acuna (Dk. 86 Suso), Nianzou, Navas, Telles (Dk. 46 Jordan), Oliver Torres (Dk. 70 Ocampos), Fernando, Rakitic, Bryan Gil (Dk. 70 Lamela), En-Nesyri (Dk. Stat: Ramon Sanchez Pizjuan Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmoun (Fransa) Sevilla: Dmitrovic, Gudelj, Acuna (Dk. 86 Suso), Nianzou, Navas, Telles (Dk. 46 Jordan), Oliver Torres (Dk. 70 Ocampos), Fernando, Rakitic, Bryan Gil (Dk. 70 Lamela), En-Nesyri (Dk. 86 Rafa Mir) Fenerbahçe : Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, İrfan Can Kahveci (Dk. 86 Arda Güler), Lincoln Henrique (Dk. 82 Osayi-Samuel), Crespo (Dk. 67 Rossi), Valencia (Dk. 82 Pedro), King (Dk. 67 Batshuayi) Goller: Dk. 56 Jordan, Dk. 85 Lamela (Sevilla) Sarı kartlar: Dk. 3 Alex Telles, Dk. 45+2 Bryan Gil (Sevilla), Dk. 45+2 Ferdi Kadıoğlu ( Fenerbahçe ) UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanya temsilcisi Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. 49. dakikada sağ kanattan Jesus Navas'ın ceza sahasına ortasında Nianzou'nun kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topun sahibi oldu. 56. dakikada Sevilla öne geçti. Bryan Gil'in pasında Fenerbahçe ceza sahası dışında sol kanatta topla buluşan Jordan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak savunmada Arao'ya da çarparak ağlara gitti: 1-0. 69. dakikada rakip ceza sahası çizgisinin ortasında Arao'nun vuruşunda, top üstten auta gitti. 72. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında ara pasta buluştuğu topla kale çizgisine kadar inen Ferdi'nin ortasına Valencia'nın kafa vuruşunda, kaleci Dmitrovic tehlikeyi önledi. 77. dakikada Sevilla'nın top kaybında gelişen Fenerbahçe kontra atağında Batshuayi, soldan bindiren Rossi'ye ara pasını gönderdi. Araya giren kaleci Dmitrovic, gole izin vermedi. 81. dakikada sol kanattan Acuna'nın ortasında, ceza sahası dışında topla buluşan Ocampos'un sert vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağın sahibi oldu. 85. dakikada Sevilla farkı 2'ye çıkarttı. Fenerbahçe defansının hatasıyla sol kanatta serbest kalan Rakitic, ceza sahasında pasını pasını müsait durumdaki Lamela'ya çıkarttı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0. Fenerbahçe sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Spor Kaynak: AA / Şenhan Bolelli Oliver Torres Sevilla FC Fenerbahçe Fransa Spor Haberler

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