Trendyol 1. Lig: Altay: 1 Tuzlaspor: 0
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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Altay, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Altay, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
29. dakikada Tuzlasporlu Gameli uzaklardan kaleyi düşündü ve top az farkla yandan dışarı çıktı.
32. dakikada sağ kenardan Zeki'nin ortasında Deniz gelişine vurdu ve top yandan dışarı çıktı.
38. dakikada Mehmet'in ortasında Gökhan kafa vuruşunu yaptı ve top az farkla dışarı çıktı.
73. dakikada Tolga'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Ceyhun topu arka diğere indirdi. İbrahim Öztürk de takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Abdülhamit Söyler, Azad İlhan
Altay: Eren Karataş, Sefa Özdemir, Tolga Ünlü, Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Ceyhun Gülselam (Murat Berkan Demir dk. 82), Zeki Yıldırım, Salih Sarıkaya, Caner Baycan (Onur Efe dk. 69), Arda Gezer (Murat Uluç dk. 69), Deniz Kadah (Yusuf Tekin dk. 90)
Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Kuban Altunbudak, Özgür Özkaya, Enes Yetkin, Mehmet Gündüz, Ali Kızılkuyu
Teknik Direktör: Tuna Üzümcü
Tuzlaspor: Murat Hocaoğlu, Philip Awuku, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Mehmet Taş, Segun James Adeniyi (Ahmet Yazar dk. 79), Mahamadou Ba (Koray Yağcı dk. 87), Sadık Baş (Mehmet Çınar dk. 23), Mayingila Nzuzi Mata, Joseph Guede Gnadou, Bünyamin Yürür (Muhammed Demirci dk. 78)
Yedekler: Philipp Angeler, Hurşit Görkem Demiryürek, Baxtiyar Hasan-Alızada, Halef Keklik, Resul Türkkalesi, Mustafa Emre Can,
Teknik Direktör: Hasan Oktay
Gol: İbrahim Öztürk (dk. 74) (Altay)
Sarı kartlar: Tolga Ünlü, Deniz Kadah, Arda Gezer (Altay), Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Mahamadou Ba (Tuzlaspor) - İZMİR