Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de tamamlanan 34. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Beyaz Grup'ta Ankara Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Esenler Erokspor, en yakın rakibi Bucaspor 1928'in 2 puan önünde liderliğini devam ettirdi. Kırmızı Grup'ta ise haftayı kayıpsız geçen Amed Sportif Faaliyetler, liderliğini sürdürdü.

Beyaz Grup'taki müsabakaların ardından Bursaspor ve Kırşehir Futbol'un da küme düşmesi kesinleşti.

İki grupta 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup:

O G B M AV P 1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 32 22 8 2 47 74 2.GMG KASTAMONUSPOR 32 21 8 3 32 71 3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 32 18 10 4 29 64 4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 33 18 8 7 24 62 5.MENEMEN FK 32 17 7 8 17 58 6.İSKENDERUNSPOR 32 16 5 11 14 53 7.ISPARTA 32 SPOR 32 17 2 13 1 53 8.İNEGÖLSPOR 32 12 8 12 -1 44 9.SOMASPOR 32 12 8 12 -3 44 10.KARAMAN FK 32 11 9 12 -8 42 11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 33 10 10 13 0 40 12.FETHİYESPOR 32 9 13 10 -2 40 13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 33 10 5 18 -15 35 14.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR 32 8 10 14 -5 34 15.BELEDİYE DERİNCE SPOR 32 8 9 15 -1 33 16.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 33 8 9 16 -20 33 17.SARIYER 32 7 10 15 -10 31 18.DENİZLİSPOR 32 7 7 18 -19 28 19.UŞAK SPOR 32 1 2 29 -80 5