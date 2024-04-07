Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de tamamlanan 34. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.
Beyaz Grup'ta Ankara Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Esenler Erokspor, en yakın rakibi Bucaspor 1928'in 2 puan önünde liderliğini devam ettirdi. Kırmızı Grup'ta ise haftayı kayıpsız geçen Amed Sportif Faaliyetler, liderliğini sürdürdü.
Beyaz Grup'taki müsabakaların ardından Bursaspor ve Kırşehir Futbol'un da küme düşmesi kesinleşti.
İki grupta 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|32
|22
|8
|2
|47
|74
|2.GMG KASTAMONUSPOR
|32
|21
|8
|3
|32
|71
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|32
|18
|10
|4
|29
|64
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|33
|18
|8
|7
|24
|62
|5.MENEMEN FK
|32
|17
|7
|8
|17
|58
|6.İSKENDERUNSPOR
|32
|16
|5
|11
|14
|53
|7.ISPARTA 32 SPOR
|32
|17
|2
|13
|1
|53
|8.İNEGÖLSPOR
|32
|12
|8
|12
|-1
|44
|9.SOMASPOR
|32
|12
|8
|12
|-3
|44
|10.KARAMAN FK
|32
|11
|9
|12
|-8
|42
|11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|33
|10
|10
|13
|0
|40
|12.FETHİYESPOR
|32
|9
|13
|10
|-2
|40
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|33
|10
|5
|18
|-15
|35
|14.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR
|32
|8
|10
|14
|-5
|34
|15.BELEDİYE DERİNCE SPOR
|32
|8
|9
|15
|-1
|33
|16.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|33
|8
|9
|16
|-20
|33
|17.SARIYER
|32
|7
|10
|15
|-10
|31
|18.DENİZLİSPOR
|32
|7
|7
|18
|-19
|28
|19.UŞAK SPOR
|32
|1
|2
|29
|-80
|5
|O
|G
|B
|M
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|32
|22
|5
|5
|42
|71
|2.BUCASPOR 1928
|32
|20
|9
|3
|31
|69
|3.ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK
|31
|20
|6
|5
|20
|66
|4.1461 TRABZON FK
|32
|18
|8
|6
|26
|62
|5.ANKARASPOR
|32
|15
|11
|6
|14
|56
|6.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL
|32
|15
|10
|7
|16
|55
|7.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|32
|13
|6
|13
|8
|45
|8.KARACABEY BELEDİYE SPOR
|32
|11
|11
|10
|3
|44
|9.ANKARA DEMİRSPOR
|32
|13
|5
|14
|1
|44
|10.DİYARBEKİR SPOR
|32
|11
|8
|13
|0
|41
|11.KIRKLARELİSPOR FUTBOL
|33
|10
|10
|13
|-9
|40
|12.ALTINORDU
|32
|9
|11
|12
|5
|38
|13.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|33
|11
|8
|14
|-13
|38
|14.SERİK BELEDİYESPOR
|32
|9
|10
|13
|-6
|37
|15.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ
|32
|8
|11
|13
|-16
|35
|16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|32
|8
|8
|16
|-21
|29
|17.KIRŞEHİR FUTBOL SK
|33
|5
|7
|21
|-36
|22
|18.BURSASPOR
|32
|5
|8
|19
|-31
|20
|19.ADIYAMAN FK
|32
|3
|6
|23
|-34
|15