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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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TFF 2. Lig'de tamamlanan 34. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Beyaz Grup'ta Ankara Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Esenler Erokspor, en yakın rakibi Bucaspor 1928'in 2 puan önünde liderliğini devam ettirdi. Kırmızı Grup'ta ise haftayı kayıpsız geçen Amed Sportif Faaliyetler, liderliğini sürdürdü.

Beyaz Grup'taki müsabakaların ardından Bursaspor ve Kırşehir Futbol'un da küme düşmesi kesinleşti.

İki grupta 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup:

OGBM

AVP
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER322282

4774

2.GMG KASTAMONUSPOR322183

3271

3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK3218104

2964

4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR331887

2462

5.MENEMEN FK321778

1758

6.İSKENDERUNSPOR 3216511

1453

7.ISPARTA 32 SPOR3217213

153

8.İNEGÖLSPOR3212812

-144

9.SOMASPOR3212812

-344

10.KARAMAN FK3211912

-842

11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR33101013

040

12.FETHİYESPOR3291310

-240

13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR3310518

-1535

14.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR3281014

-534

15.BELEDİYE DERİNCE SPOR328915

-133

16.DÜZCE CAM DÜZCESPOR338916

-2033

17.SARIYER3271015

-1031

18.DENİZLİSPOR327718

-1928

19.UŞAK SPOR321229

-805

- Beyaz Grup:

OGBM

AVP
1.ESENLER EROKSPOR322255

4271
2.BUCASPOR 1928322093

3169
3.ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK312065

2066
4.1461 TRABZON FK321886

2662
5.ANKARASPOR3215116

1456
6.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL3215107

1655
7.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 3213613

845
8.KARACABEY BELEDİYE SPOR 32111110

344
9.ANKARA DEMİRSPOR3213514

144
10.DİYARBEKİR SPOR 3211813

041
11.KIRKLARELİSPOR FUTBOL33101013

-940
12.ALTINORDU3291112

538
13.NAZİLLİ BELEDİYESPOR3311814

-1338
14.SERİK BELEDİYESPOR3291013

-637
15.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ3281113

-1635
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 328816

-2129
17.KIRŞEHİR FUTBOL SK335721

-3622
18.BURSASPOR325819

-3120
19.ADIYAMAN FK323623

-3415

Kaynak: AA / Spor

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