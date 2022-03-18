Ankara Keçiörengücü: 1-1
Demirören Haber Ajansı - Spor
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STAT: Necmi KadıoğluHAKEMLER: Emre Kargın, Deniz Turgut, Hüseyin AylakİSTANBULSPOR: Alperen Uysal - Oğuzhan Berber, Ologo, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya (Dk. 70 Rroca), Eslem Öztürk (Dk. 88 Mertan Caner Öztürk), Jetmir Topalli (Dk.
STAT: Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Emre Kargın, Deniz Turgut, Hüseyin AylakİSTANBULSPOR: Alperen Uysal - Oğuzhan Berber, Ologo, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya (Dk. 70 Rroca), Eslem Öztürk (Dk. 88 Mertan Caner Öztürk), Jetmir Topalli (Dk. 70 Emir Kaan Gültekin), Valon Ethemi, İbrahim YılmazANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar - Abdulkadir Korkut, Erkam Reşmen, Fatih Solmaz, Muharrem Cinan, Ackah, Taşkın Çalış (Dk. 46 Djibrilla) (Dk. 90+4 Taha Batuhan Yayıkcı), Hamza Gür (Dk. 46 Ziya Alkurt), Uzodimma, Olawoyin, Emeka EzeGOLLER: Dk. 44 Jetmir Topalli (İstanbulspor) - Dk. 32 (P) Emeka Eze (Ankara Keçiörengücü)
SARI KART: Djibrilla (Ankara Keçiörengücü)
Spor Toto 1'inci Lig'de 29'uncu haftanın açılış karşılaşmasında İstanbulspor ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor