Futbol. Nesine 3. Lig'de görünüm

1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta ise Kütahyaspor şampiyon olarak Nesine 2. Lig'e yükseldi

Nesine 3. Lig'de 1, 2 ve 3. Grup'ta 30. ve son hafta maçları yapılırken, 4. Grup'ta tek maç hariç normal sezon sona erdi.

Ligde 1 müsabaka hariç normal sezonun tamamlanmasıyla şampiyon, play-off mücadelesi verecek ve Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşecek takımlar belli oldu.

1. Grup

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor şampiyonluğa ulaşarak bir üst lige yükseldi.

Tamamlanan normal sezonun ardından Çorluspor 1947, Küçükçekmece Sinopspor, Karalar İnşaat Etimesgutspor ve Bursa Yıldırımspor play-off oynamaya hak kazandı.

Astor Enerji Çankaya, Kestel Çilekspor, Polatlı 1926 ve Edirnespor da BAL'a düştü.

Grupta puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.İNEGÖL KAFKASSPOR30188449262362
2.ÇORLUSPOR 194730187557233461
3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR30175854302456
4.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR301410636231352
5.BURSA YILDIRIMSPOR30131073831749
6.SİLİVRİSPOR30127114236643
7.BEYKOZ İSHAKLISPOR FAALİYETLERİ3091383435-140
8.BURSA NİLÜFER FUTBOL30108123342-938
9.YALOVA FK 7730910113836237
10.GALATASPOR30107133434037
11.BULVARSPOR3098133547-1235
12.İNKILAP FUTBOL3071492336-1335
13.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA30810123837134
14.KESTEL ÇİLEKSPOR3086162739-1230
15.POLATLI 19263077162444-2028
16.EDİRNESPOR3036212265-4315

2. Grup

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta sezonu lider tamamlayan 12 Bingölspor, şampiyonluğa ulaşarak bir üst lige çıktı.

Tamamlanan normal sezonun ardından Erciyes 38, Silifke Belediyespor, Malatya Yeşilyurt ve Cinegold Ağrı 1970, play-off oynama hakkı elde etti.

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor, Kilis 1984, Suvermez Kapadokyaspor, ve Hacettepe Türk Metal 1963 ise BAL'a düştü.

Grupta puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.12 BİNGÖLSPOR30179460283260
2.ERCİYES 38301310742311149
3.SİLİFKE BELEDİYESPOR301212641261548
4.MALATYA YEŞİLYURT30138945351047
5.CINEGOLD AĞRI 197030129957332445
6.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR29111172924544
7.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR30128103842-444
8.MDGRUP OSMANİYESPOR30126124240242
9.NİĞDE BELEDİYESİ30118114436841
10.KIRIKKALE FK30117123951-1240
11.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL30713103738-134
12.DİYARBEKİRSPOR30810123342-934
13.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR30711123548-1332
14.KİLİS 19843086162553-2830
15.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR30513122947-1828
16.HACETTEPE TÜRK METAL 196329411143052-2223

3. Grup

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta sezonu lider tamamlayan Sebat Gençlikspor, şampiyonluğa ulaşarak adını 2. Lig'e yazdırdı.

Tamamlanan normal sezonun ardından 52 Orduspor FK, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor ve Fatsa Belediyespor, play-off oynayacak.

Artvin Hopaspor, 1926 Bulancakspor, Çayelispor ve Giresunspor ise BAL'a geriledi.

Grupta puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.SEBAT GENÇLİKSPOR30207356233367
2.52 ORDUSPOR FK30184868303858
3.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR30169544291557
4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR30176758273157
5.FATSA BELEDİYESPOR30154114032849
6.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR301371048301846
7.PAZARSPOR30111092931-243
8.KARABÜK İDMANYURDU30125133247-1541
9.DÜZCE CAM DÜZCESPOR30117123036-640
10.TOKAT BELEDİYESPOR30106143138-736
11.ORDUSPOR 19673097143551-1634
12.AMASYASPOR FK3096152840-1233
13.ARTVİN HOPASPOR3095163950-1132
14.1926 BULANCAKSPOR3085173060-3029
15.ÇAYELİSPOR3059162546-2124
16.GİRESUNSPOR3049172144-2321

4. Grup

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta ise son maçını yarın yapacak Kütahyaspor, şampiyonluğuna ulaştı.

Bir maç hariç sona eren normal sezonun ardından Eskişehirspor, Karşıyaka, Ayvalıkgüvü Belediyespor ve NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor, play-off'ta mücadele edecek.

İzmir Çoruhlu FK, Afyonspor, Bornova 1877 ve Nazillispor, BAL'a düştü.

Grubun son maçında yarın hiçbir iddiası bulunmayan Söke 1970, şampiyonluğunu garantileyen Kütahyaspor'u ağırlayacak.

Grupta puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.KÜTAHYASPOR29243269175275
2.ESKİŞEHİRSPOR30225374185671
3.KARŞIYAKA30207364194567
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR30185759273259
5.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR30177659243558
6.OKTAŞ UŞAKSPOR30153123535048
7.DENİZLİ İDMANYURDU 195930145113733447
8.ALANYA 122130108122833-538
9.TİRE 202130107134739837
10.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR3098134442235
11.SÖKE 19702995153843-532
12.ALTAY3097142941-1228
13.İZMİR ÇORUHLU FK3065192866-3823
14.AFYONSPOR3057183161-3022
15.BORNOVA 18773056193568-3321
16.NAZİLLİSPOR3004267118-1111
Not: Altay'ın 6, Nazillispor'un 3 puanı silinmiştir.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
Trump'tan tarihi UFO çıkışı: 'Çok ilginç belgeler bulduk, yakında açıklıyoruz'

