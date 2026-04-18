Futbol. Nesine 3. Lig'de görünüm

Nesine 3. Lig'de 1, 2 ve 3. Grup'ta 30. ve son hafta maçları yapılırken, 4. Grup'ta tek maç hariç normal sezon sona erdi.

Ligde 1 müsabaka hariç normal sezonun tamamlanmasıyla şampiyon, play-off mücadelesi verecek ve Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşecek takımlar belli oldu.

1. Grup

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor şampiyonluğa ulaşarak bir üst lige yükseldi.

Tamamlanan normal sezonun ardından Çorluspor 1947, Küçükçekmece Sinopspor, Karalar İnşaat Etimesgutspor ve Bursa Yıldırımspor play-off oynamaya hak kazandı.

Astor Enerji Çankaya, Kestel Çilekspor, Polatlı 1926 ve Edirnespor da BAL'a düştü.

Grupta puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.İNEGÖL KAFKASSPOR 30 18 8 4 49 26 23 62 2.ÇORLUSPOR 1947 30 18 7 5 57 23 34 61 3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 30 17 5 8 54 30 24 56 4.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR 30 14 10 6 36 23 13 52 5.BURSA YILDIRIMSPOR 30 13 10 7 38 31 7 49 6.SİLİVRİSPOR 30 12 7 11 42 36 6 43 7.BEYKOZ İSHAKLISPOR FAALİYETLERİ 30 9 13 8 34 35 -1 40 8.BURSA NİLÜFER FUTBOL 30 10 8 12 33 42 -9 38 9.YALOVA FK 77 30 9 10 11 38 36 2 37 10.GALATASPOR 30 10 7 13 34 34 0 37 11.BULVARSPOR 30 9 8 13 35 47 -12 35 12.İNKILAP FUTBOL 30 7 14 9 23 36 -13 35 13.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA 30 8 10 12 38 37 1 34 14.KESTEL ÇİLEKSPOR 30 8 6 16 27 39 -12 30 15.POLATLI 1926 30 7 7 16 24 44 -20 28 16.EDİRNESPOR 30 3 6 21 22 65 -43 15

2. Grup

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta sezonu lider tamamlayan 12 Bingölspor, şampiyonluğa ulaşarak bir üst lige çıktı.

Tamamlanan normal sezonun ardından Erciyes 38, Silifke Belediyespor, Malatya Yeşilyurt ve Cinegold Ağrı 1970, play-off oynama hakkı elde etti.

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor, Kilis 1984, Suvermez Kapadokyaspor, ve Hacettepe Türk Metal 1963 ise BAL'a düştü.

Grupta puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.12 BİNGÖLSPOR 30 17 9 4 60 28 32 60 2.ERCİYES 38 30 13 10 7 42 31 11 49 3.SİLİFKE BELEDİYESPOR 30 12 12 6 41 26 15 48 4.MALATYA YEŞİLYURT 30 13 8 9 45 35 10 47 5.CINEGOLD AĞRI 1970 30 12 9 9 57 33 24 45 6.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR 29 11 11 7 29 24 5 44 7.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 30 12 8 10 38 42 -4 44 8.MDGRUP OSMANİYESPOR 30 12 6 12 42 40 2 42 9.NİĞDE BELEDİYESİ 30 11 8 11 44 36 8 41 10.KIRIKKALE FK 30 11 7 12 39 51 -12 40 11.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL 30 7 13 10 37 38 -1 34 12.DİYARBEKİRSPOR 30 8 10 12 33 42 -9 34 13.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR 30 7 11 12 35 48 -13 32 14.KİLİS 1984 30 8 6 16 25 53 -28 30 15.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR 30 5 13 12 29 47 -18 28 16.HACETTEPE TÜRK METAL 1963 29 4 11 14 30 52 -22 23

3. Grup

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta sezonu lider tamamlayan Sebat Gençlikspor, şampiyonluğa ulaşarak adını 2. Lig'e yazdırdı.

Tamamlanan normal sezonun ardından 52 Orduspor FK, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor ve Fatsa Belediyespor, play-off oynayacak.

Artvin Hopaspor, 1926 Bulancakspor, Çayelispor ve Giresunspor ise BAL'a geriledi.

Grupta puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.SEBAT GENÇLİKSPOR 30 20 7 3 56 23 33 67 2.52 ORDUSPOR FK 30 18 4 8 68 30 38 58 3.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR 30 16 9 5 44 29 15 57 4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR 30 17 6 7 58 27 31 57 5.FATSA BELEDİYESPOR 30 15 4 11 40 32 8 49 6.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR 30 13 7 10 48 30 18 46 7.PAZARSPOR 30 11 10 9 29 31 -2 43 8.KARABÜK İDMANYURDU 30 12 5 13 32 47 -15 41 9.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 30 11 7 12 30 36 -6 40 10.TOKAT BELEDİYESPOR 30 10 6 14 31 38 -7 36 11.ORDUSPOR 1967 30 9 7 14 35 51 -16 34 12.AMASYASPOR FK 30 9 6 15 28 40 -12 33 13.ARTVİN HOPASPOR 30 9 5 16 39 50 -11 32 14.1926 BULANCAKSPOR 30 8 5 17 30 60 -30 29 15.ÇAYELİSPOR 30 5 9 16 25 46 -21 24 16.GİRESUNSPOR 30 4 9 17 21 44 -23 21

4. Grup

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta ise son maçını yarın yapacak Kütahyaspor, şampiyonluğuna ulaştı.

Bir maç hariç sona eren normal sezonun ardından Eskişehirspor, Karşıyaka, Ayvalıkgüvü Belediyespor ve NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor, play-off'ta mücadele edecek.

İzmir Çoruhlu FK, Afyonspor, Bornova 1877 ve Nazillispor, BAL'a düştü.

Grubun son maçında yarın hiçbir iddiası bulunmayan Söke 1970, şampiyonluğunu garantileyen Kütahyaspor'u ağırlayacak.

Grupta puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.KÜTAHYASPOR 29 24 3 2 69 17 52 75 2.ESKİŞEHİRSPOR 30 22 5 3 74 18 56 71 3.KARŞIYAKA 30 20 7 3 64 19 45 67 4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 30 18 5 7 59 27 32 59 5.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR 30 17 7 6 59 24 35 58 6.OKTAŞ UŞAKSPOR 30 15 3 12 35 35 0 48 7.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 30 14 5 11 37 33 4 47 8.ALANYA 1221 30 10 8 12 28 33 -5 38 9.TİRE 2021 30 10 7 13 47 39 8 37 10.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR 30 9 8 13 44 42 2 35 11.SÖKE 1970 29 9 5 15 38 43 -5 32 12.ALTAY 30 9 7 14 29 41 -12 28 13.İZMİR ÇORUHLU FK 30 6 5 19 28 66 -38 23 14.AFYONSPOR 30 5 7 18 31 61 -30 22 15.BORNOVA 1877 30 5 6 19 35 68 -33 21 16.NAZİLLİSPOR 30 0 4 26 7 118 -111 1

Not: Altay'ın 6, Nazillispor'un 3 puanı silinmiştir.