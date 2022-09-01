Fortuna Sittard, Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna kattı
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Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard, Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup'u transfer etti.
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard, Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup'u transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Oğuzhan ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
AZ Alkmaar ve Arsenal altyapılarında yetişen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2012-2022 yıllarında Beşiktaş'ta forma giydi.
Burak Yılmaz, Doğan Erdoğan, Tunahan Taşçı gibi Türk oyuncuları kadrosunda bulunduran Fortuna Sittard, 4. haftası geride kalan Eredivisie'de puansız son sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor