Fonda çalan şarkı bomba! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Portekizli sevgilisi Oriana Correia Gomes'e İstanbul Boğazı'nda romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Teklif sırasında Azer Bülbül şarkısı çaldıran genç yıldızın özel anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
- Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, sevgilisi Oriana Correia Gomes'e İstanbul Boğazı'nda evlilik teklif etti.
- Evlilik teklifine Azer Bülbül'ün bir şarkısı eşlik etti.
- Oriana Correia Gomes, Miss Universe Spain yarışmasında finalist olan ve Avrupa'da tanınan bir modeldir.
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, sevgilisi Oriana Correia Gomes için İstanbul Boğazı'nda özel bir organizasyon hazırladı. Romantik evlilik teklifine Azer Bülbül'ün sevilen şarkılarından biri eşlik etti. Bertuğ'un diz çöküp yüzüğü uzattığı anlar, çiftin arkadaşları ve takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.
AVRUPA'NIN TANINAN MODELLERİNDEN
Oriana Correia Gomes, Miss Universe Spain yarışmasında finalist olarak adını duyuran, Avrupa'da tanınan bir model. Podyumlardaki başarıları ve sosyal medyada paylaştığı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine sahip. Genç model, Bertuğ Yıldırım ile yaşadığı ilişkiyi sık sık sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle buluşturuyor.
GÜNDEM OLDU
Çiftin Boğaz'daki romantik anları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar tarafından binlerce yorum ve beğeni aldı. Taraftarlar ve takipçiler, Bertuğ Yıldırım'a mutluluk dileklerini iletti.