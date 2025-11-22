Haberler

Fonda çalan şarkı bomba! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi

Fonda çalan şarkı bomba! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi Haber Videosunu İzle
Fonda çalan şarkı bomba! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Portekizli sevgilisi Oriana Correia Gomes'e İstanbul Boğazı'nda romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Teklif sırasında Azer Bülbül şarkısı çaldıran genç yıldızın özel anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

  • Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, sevgilisi Oriana Correia Gomes'e İstanbul Boğazı'nda evlilik teklif etti.
  • Evlilik teklifine Azer Bülbül'ün bir şarkısı eşlik etti.
  • Oriana Correia Gomes, Miss Universe Spain yarışmasında finalist olan ve Avrupa'da tanınan bir modeldir.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, sevgilisi Oriana Correia Gomes için İstanbul Boğazı'nda özel bir organizasyon hazırladı. Romantik evlilik teklifine Azer Bülbül'ün sevilen şarkılarından biri eşlik etti. Bertuğ'un diz çöküp yüzüğü uzattığı anlar, çiftin arkadaşları ve takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Fonda çalan şarkı olay oldu! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi

Fonda çalan şarkı olay oldu! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi

Fonda çalan şarkı bomba! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi

AVRUPA'NIN TANINAN MODELLERİNDEN

Oriana Correia Gomes, Miss Universe Spain yarışmasında finalist olarak adını duyuran, Avrupa'da tanınan bir model. Podyumlardaki başarıları ve sosyal medyada paylaştığı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine sahip. Genç model, Bertuğ Yıldırım ile yaşadığı ilişkiyi sık sık sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle buluşturuyor.

Fonda çalan şarkı olay oldu! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi

Fonda çalan şarkı olay oldu! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi

Fonda çalan şarkı olay oldu! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi

Fonda çalan şarkı olay oldu! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi

GÜNDEM OLDU

Çiftin Boğaz'daki romantik anları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar tarafından binlerce yorum ve beğeni aldı. Taraftarlar ve takipçiler, Bertuğ Yıldırım'a mutluluk dileklerini iletti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıalperen84:

Üstüne para verseler bununla evlenmem

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme47
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahilistan Cumhuriyeti:

Sen üstune milyon dolar versen o kiz dönupte bakmaz sana.. Nasil bir ego nasil bir kibirdir yazini okuyan da dunyanin en yakisikli kisisi zannedicek seni.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

yakışmışlar. allah mesud etsin. ırkçılık yapan bizden değildir.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

siyah iyidir aferin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSahin:

Helal kardeş Azer Bulbul çok iyi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif! Türk futbol tarihinde bir ilk olabilir

Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
İspanyol teknik adamın Arda Güler için söyledikleri olay oldu: O tam bir...

İspanyol teknik adamın Arda için söyledikleri olay oldu: O tam bir...
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif! Türk futbol tarihinde bir ilk olabilir

Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
MHP'li Feti Yıldız'dan heyecanlandıran paylaşım! 50 bin mahkum dört gözle bekliyor

MHP'den heyecanlandıran paylaşım! 50 bin kişi dört gözle bekliyor
Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı
Soruşturma izni verilen Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Soruşturma izni verilen Yavaş'tan ilk açıklama! Hemen harekete geçiyor
Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza! 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi

Mezuniyet fotoğraf çekimi facia ile bitti! 17 yaşındaki Ela artık yok
Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıkarıldı

Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.