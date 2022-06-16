FIVB Voleybol Milletler Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FIVB Voleybol Milletler Ligi

AA - Süha Gür - Spor
 - Güncelleme:
FIVB Voleybol Milletler Ligi

Salon: Nilson Nelson Gymnasium SalonuHakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)Brezilya: Fernanda, Diana, Priscila, Gabi, Ana Carolina, Ana Cristina (Nyeme, Kisy, Gabriela, Rosamaria, Silva)Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar,...

Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu

Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)

Brezilya : Fernanda, Diana, Priscila, Gabi, Ana Carolina, Ana Cristina (Nyeme, Kisy, Gabriela, Rosamaria, Silva)

Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)

Setler: 19-25, 25-23, 25-23, 25-23

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında konuk olduğu Brezilya'ya 3-1 yenildi.

Ay-yıldızlılar, ikinci maçında 18 Haziran Cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak.

AA / Süha Gür - Spor

Bulgaristan Brezilya voleybol Polonya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title