FIVB Voleybol Milletler Ligi Salon: Nilson Nelson Gymnasium SalonuHakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)Brezilya: Fernanda, Diana, Priscila, Gabi, Ana Carolina, Ana Cristina (Nyeme, Kisy, Gabriela, Rosamaria, Silva)Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar,... Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan) Brezilya : Fernanda, Diana, Priscila, Gabi, Ana Carolina, Ana Cristina (Nyeme, Kisy, Gabriela, Rosamaria, Silva) Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin) Setler: 19-25, 25-23, 25-23, 25-23 A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında konuk olduğu Brezilya'ya 3-1 yenildi. Ay-yıldızlılar, ikinci maçında 18 Haziran Cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak. AA / Süha Gür - Spor Bulgaristan Brezilya voleybol Polonya Spor Haberler

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