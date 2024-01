Feyyaz Uçar: 'Beşiktaş'a layık hocayı getireceğiz'- Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar: - 'Beşiktaş her zaman sorunların üstesinden gelir, bu...

- Feyyaz Uçar : " Beşiktaş'a layık hocayı getireceğiz"

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar :

"Beşiktaş her zaman sorunların üstesinden gelir, bu günleri aşacağız"

İSTANBUL - Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Beşiktaş' layık teknik direktörü getireceklerini söyledi. Uçar, Beşiktaş'ın sorunların üstesinden her zaman geldiğini dile getirerek, bu günleri aşacaklarını ifade etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Skordan memnun olmadıklarını vurgulayan Feyyaz Uçar, "Elimizde kalan evlatlarımızla mücadele etmeye çalıştık. Oyunun zaman zaman etkili olduğumuz dakikaları oldu ancak ikinci yarıda kadro yetersizliği ortaya çıktı. Zaaflarımız ortaya çıktı. İstemediğimiz skorla seyircimiz önünde mağlup ayrılıyoruz. Sorunlarımız var. Takımın biraz değil birazdan fazla zamana ihtiyacı var. Öncelikle hedefimiz hoca sorunu değil bu bir şekilde çözülecek, çalışmalarımız devam ediyor. İmza olmadan hocayla ilgili isim vermek istemiyorum ama çok çabuk zamanda yeni hoca görevine başlayacak. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Şöyle bir problem var 14 yabancımız var. Bunlardan bazıları ile vedalaşmak lazım ki yer açıp yerine yeni transfer yapalım. Böyle girdap içindeyiz. Bunu da çözeceğiz. Ne kadar zor olacağını biliyorduk. Zorluklarla karşı karşıyayız. Beşiktaş her zaman sorunların üstesinden gelir. Bu günleri aşacağız" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş'a layık hocayı getireceğiz"

Beşiktaş'a en layık hocayı getireceklerini söyleyen Uçar, "Teknik-taktik olarak kariyer olarak başarıları olarak Beşiktaş'a uygun ve layık hocayı getireceğiz buraya. Hocanın arkasında duracağız. Oyuncularımıza sahip çıkacağız. Elinden geleni yapmaya çalışan arkadaşlarımız var. Diğerleri de katılacaktır. Sonra hep beraber kenetleneceğiz, sıkıntıyı aşacağız" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz hocayı Rizespor maçına yetiştirmek"

16. hafta erteleme maçında oynayacakları Rizespor müsabakasına yeni teknik direktörleri ile çıkmayı hedeflediklerini söyleyen Feyyaz Uçar, "Hedefimiz hocayı Rizespor maçına yetiştirmek. Çalışmalar devam ediyor. Hoca konusunda yakınız. Takvim de bizi zorladı. Devre arasının kısa olması elimizi zorlaştırdı. Önceliğimiz en kısa zamanda Rizespor maçına hocayı açıklamak" ifadelerine yer verdi. Feyyaz Uçar, Avrupa kupalarında mücadele etmeleri için Türkiye Kupası'nda başarı veya ligde üst sıralara tutunmak olduğunu aktaran Uçar, "Bu sezon Avrupa kupasında mücadele etmek için şans yakalamak biri kupa biri de ligde üst sıralarda tamamlamak" şeklinde konuştu.

"Kasımpaşa'yı kutlamak lazım"

Kasımpaşa'nın yeteneklerini ortaya koymasıyla 3 puanı hanesine yazdırdığının altını çizen Feyyaz Uçar, "Oyun olarak kadrosu takip ettiyseniz takım oldular. Kasımpaşa takımında hocalar değişiyor, faydasını görüyorlar. Bir kadroda ısrarla devam ediyorlar. Bu da başarıdır. Kasımpaşa'yı kutlamak lazım. Biz onların gösterdiği o kaliteyi ortaya koyamadık. Yeteneklerini ortaya koydukları için kazandılar" ifadelerine yer verdi.

"Transfer başlangıcı için zamana ihtiyaç var"

Eksik olan mevkileri gelecek olan hoca ile de paylaşacaklarını söyleyen Uçar, "Eksikler belli. Belli mevkiiler var. Tabii ki söz konusu hoca ile de bunlar paylaşılacak. Transfer başlangıcı için zaman ihtiyaç var. Yeni hocaya transfer etmeyi düşündüğümüz oyuncuları söyleyeceğiz. Onayı aldıktan sonra transfer edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş'ın her zaman B ve C planı vardır"

Feyyaz Uçar, transferde vakit kaybettiklerini dile getirerek, "Beşiktaş'ın her zaman B ve C planı vardır. Transferin uzaması bizi üzdü ama devre arasındaki transfer istediğiniz zaman olmuyor. Biraz vakit kaybettik. Bu konuda sığınacak bir şeyimiz yok. Önemli olan bir an önce Beşiktaş'a layık olan hocayı kazandırmak" açıklamasını yaptı.

"Bugünleri önceden gördük, ifade ettik ama değişmedi"

Söz konusu kötü gidişatı önceden gördüklerini ifade eden Feyyaz Uçar, "Ben bu takımın 3 yıldır her dakikasını seyrettim. Bugünleri önceden görmüştük. zaman zaman ifade etmeye çalıştık. Ne yazık ki değişmedi. Biz değiştireceğiz" diye konuştu.

"Ghezzal'a şans vermek istedik"

Kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal'ın durumu ile ilgili de konuşan Uçar, "Biz oyuncuların kadro dışı durumunda şunu göz önünde bulundurduk; gösterdikleri performanslar oyuncularla olan ilişkileri Beşiktaş formasıyla alakalı olarak yapabilecekleri. Oyuncuların diğer gruptan ayrı yerde çalışmasını sunmak zorundasınız. Biz bunlara uyduk. O grup içinde Ghezzal, iyi niyetli göründü. Her futbolcunun hakkı vardır. Ghezzal'a da şans vermek istedik. Başka bir davranışla karşılaşırsak yine aynı durum olabilir" değerlendirmesini yaptı. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay ile görüşemediklerini vurgulayan Feyyaz Uçar, "Rıza Hocayı Samet Hoca birkaç kez aradı. Rıza telefonu açmadı" dedi.

"Oyuncular elinden geleni yaptı ama yetersiz kaldık"

Siyah-beyazlı takımın mücadelesinden memnun olmadıklarını dile getiren Feyyaz Uçar, "Mücadeleden memnun değiliz. Sahadaki oyuncularla alakalı değil. Eminim hepsi elinden geleni yapmaya çalıştılar ama yetersiz kaldık. Önemli olan daha güçlü takımla yola devam etmek" değerlendirmesini yaptı. Transfer konusunda ise zor durumda kalmamak adına isim vermek istemediklerini söyleyen Feyyaz Uçar, "Transfer çalışmalarımız var. Kesinleşmeden herhangi isim vermek doğru değil. Hem karşı kulüp hem kendimizi zor durumda bırakmak istemiyoruz" dedi.