Fethiyespor'a gurbetçi 10 numara Spor Haberleri TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Vanspor'u 1-0 yenerek moral bulan Fethiyespor, dış transferde Selçuk Alibaz'la anlaştı. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Vanspor'u 1-0 yenerek moral bulan Fethiyespor, dış transferde Selçuk Alibaz'la anlaştı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Sakaryaspor forması giyen Selçuk Alibaz ile sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza Fethiyespor forması altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Almanya doğumlu 32 yaşındaki gurbetçi 10 numara, Türkiye'de Eskişehirspor, Afyonkarahisar, Konyaspor, Fatih Karagümrük, Bandırmaspor ve Tuzlaspor'da da görev yaptı. - Fethiye Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Fethiyespor Selçuk Spor Haberler

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