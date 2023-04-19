Fethiyespor: 2-0
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STAT: 1 EylülHAKEMLER: Selim Özen, Mehmet Kağan Bingül, Mustafa YükselUŞAK SPOR: Türker - Uğur Arslan, Cengiz, Efecan, Arda (Dk. 88 Ömer Faruk), Sefer (Dk. 68 Çağrı), Murad Han (Dk. 62 Murat Şenel), Resul, Erhan, Metehan (Dk. 88 Doğan), Ertuğrul (Dk.
STAT: 1 EylülHAKEMLER: Selim Özen, Mehmet Kağan Bingül, Mustafa YükselUŞAK SPOR: Türker - Uğur Arslan, Cengiz, Efecan, Arda (Dk. 88 Ömer Faruk), Sefer (Dk. 68 Çağrı), Murad Han (Dk. 62 Murat Şenel), Resul, Erhan, Metehan (Dk. 88 Doğan), Ertuğrul (Dk. 68 Sezer)FETHİYESPOR: Übeyd - Doğancan, Şahan (Dk. 46 Sezer), İlyas, Onur Taha (Dk. 46 Murat), Rıdvan, Selim (Dk. 46 Berkay), Azad (Dk. 62 Burak), Selçuk, Oktay, Ali (Dk. 62 Burak)GOLLER: Dk. 36 Arda, Dk. 90 Murat Şenel (Uşak Spor )SARI KARTLAR: Uğur Arslan, Murat (Uşak Spor ), Azad ( Fethiyespor )
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Uşak Spor evinde Fethiyespor'u 2-0 yenerek rahat bir nefes aldı. Kırmızı-siyahlılar 36'ncı dakikada Arda'nın golüyle Fethiyespor önünde 1-0 öne geçti ve ilk devreyi galip tamamladı. Uşakspor 90'da Murat Şenel'in golüyle galibiyeti perçinledi. Son 3 maçta 2'nci galibiyetini alan Uşak Spor, en önemli rakibi Balıkesirspor'un kaybettiği haftada kazanarak düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Fethiyespor ise 40 puanda kaldı.- Uşak