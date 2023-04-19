Fethiyespor: 2-0

STAT: 1 Eylül

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Uşak Spor evinde Fethiyespor'u 2-0 yenerek rahat bir nefes aldı. Kırmızı-siyahlılar 36'ncı dakikada Arda'nın golüyle Fethiyespor önünde 1-0 öne geçti ve ilk devreyi galip tamamladı. Uşakspor 90'da Murat Şenel'in golüyle galibiyeti perçinledi. Son 3 maçta 2'nci galibiyetini alan Uşak Spor, en önemli rakibi Balıkesirspor'un kaybettiği haftada kazanarak düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Fethiyespor ise 40 puanda kaldı.